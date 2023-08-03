升職｜入職人工20k　捱廿年當經理才48k　年輕人沒上進心實在難怪

在我20歲，才剛剛踏進社會兩年的時候，我已經發現香港的職場是一塊沉降中的板塊：工資會慢慢追不上物價；工作量和複雜性會越來越高；學歷和經驗會越來越貶值。



要突破這塊正在沉降的大板塊，唯一的方法就是盡快向上爬，爬得比沉降速度更快。但在20多年後的今天，我反而聽到有些打工仔說不想升職，而選擇安於現狀。到底發生了甚麼事？

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升職加辛不加薪

從大約十多年前開始，有些老闆已經在消費職場小薯的上進心：給小薯升職，給他更多的工作和責任，人工卻每月只加幾百元。

在工作量高，無償超時工作，24小時精神處於繃緊備戰狀態的情況下，算下來薪酬待遇不比最低工資好多少。那個時候的打工仔卻仍然想升職，也許是出於爸爸媽媽一輩對於出人頭地的追求吧！但打工仔卻一面升職，一面埋怨工作量高，薪金又不成比例地低。

幾百萬身家濕濕碎

另一方面，根據政府統計處公佈的2021年人口普查資料，全港約有130萬家庭住戶居於自置居所，當中供滿樓的家庭高達66.1%。換句話說，有大約85萬個家庭資產在數百萬元以上。

普通打工仔與經理級收入相差兩萬餘

根據我對市場的認知，一個有幾年至十年經驗，有大學程度的打工仔，每月賺取二萬多元薪金不是很難吧！

另一邊廂，香港經理及行政級人員的收入中位數大概是四萬八千元。

每月收入二萬多元的差距，等於咬緊牙關超時工作拚命搏殺幾年至十年，再換來更高的責任、壓力和工作量。

拼搏所得遠不及自置居所的資產

而二萬多元，又粗略等於自置居所資產的大約三百分之一。給它打一個三折（主要是扣除兩老退休的生活費，以及和兄弟均分資產），這層已供滿的樓也大概能夠抵消當經理10年和當小薯10年的收入差距。

用超簡單的推算來說，小薯拼命搏殺十年八年，再當經理十年，頭尾20年，收入差距才等於來自自置居所資產所得。那還有上進的動力嗎？

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沒有自置居所資產又如何？

當然，香港也有很多人沒有自置居所資產的，他們又會否努力拼搏追求升職加薪呢？

很不幸地，商業社會是一個贏家通殺的遊戲。來自中產家庭的父母更有資源栽培子女，安排他們考進名牌學府，自小累積人脈，傳授他們成功法則。

而出身自基層家庭的青年呢？不是不能衝破，只是難很多很多。網上流傳一句說話：「得公屋得天下」，倒不如不要升職加薪，永遠留在現有階層。以前年代要娛樂還得花錢，現在年代只要一部手機便可享有無盡免費娛樂。那還有上進的原因？

結語

最後一點不得不提的，就是除了金錢利益之外，升職也會帶給你更高的社會地位和尊重。但在互聯網世代，沒有人知道 身在屏幕背後的另一人是誰，每個人的發言也佔相同的板位。在公司得不到權力和尊重，也依然能夠在網上世界和其他人平起平坐論政治、論經濟、論人生。那麼為何還要升職呢？

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