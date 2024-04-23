見工｜事主問「上一個人為何離職」遭HR提點！網民教怎婉轉去問

新人在面試時，常常被HR問到「有甚麼關於這份工作想知道的事情嗎？」對此，有過來人分享在面試問「上一個人為甚麼離職？」HR擺臉色回應「不要問這個問題，這樣很容易影響到自己的想法，最後產生偏見」，讓她疑惑「大家都會問這個問題嗎？」



一名女網民在Dcard發文表示，她去面試時詢問了「上一個人為甚麼離職？」卻被HR擺臉色回應「我建議妳以後去別的公司別問這個問題，容易影響到妳自己的想法跟偏見」，讓事主無奈表示「被兇完後，看來這間公司沒有希望錄取了，大家面試時都會問上一個人為何離職嗎？」

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文章曝光後，引來網民熱議：

・「我還是會問耶，而且我覺得這個問題很重要，但我的問法會比較委婉：『我想了解這個職缺怎麼產生的？是因為部門擴編嗎？』」

・「這是我必問的問題，就像HR可以問妳為甚麼想離職，我為何不能問上個人為甚麼離開？」

・「不能問的話，那為甚麼公司超愛問求職者『為甚麼要從上一間離職？』」

・「說真的這種問題也是白問，無論怎麼問，都得不到想要的答案，何必多此一舉？」

・「我覺得是HR有問題，他自己不敢回答，又沒辦法話術妳，所以才惱羞成怒吧」

・「我以前也有問，當時面試主管臉色超難看，後來才知道很多公司反感這個問題，也不會老實回答」

・「我會問耶，這樣才知道自己能待多久」。



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】