搵工｜該讓上司知嗎？怎安排面試時間？4大建議助你高效騎牛搵馬

猜猜看，有多少比例的員工會在有工作的情況下找工作？根據美國商業新聞網站 Business.com 的調查，有 61% 的在職員工正準備或預計在未來 6 個月內開始找新工作。對工作者而言，比起直接離職，在職找工作更加保險，至少可以確保收入來源，也不用擔心面試不成功。



然而騎驢找馬並不容易，工作者不僅需要兼顧原本工作的品質，還需要花額外時間來蒐集資料跟準備面試，以下提供 4 個方法，可以讓你在職找工作的過程更加容易。

在職找工作如何兼顧工作品質？4 個騎驢找馬的注意事項：

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1. 建立行事曆，把界線劃分清楚

在職找工作很考驗時間管理能力。工作者可能會遇到幾種情況，像是容易分心，在上班時間瀏覽求職網站；或者將現有工作擺第一，而不斷拖延找工作的時程。

時間管理教練伊麗莎白・格雷斯・桑德斯（Elizabeth Grace Saunders）建議， 在行事曆上標記找工作的時間，這樣就可以知道何時必須專心。並且要建立規則 ，例如上班時間不能打開求職網站，或者在午休期間要將訊息回覆完。把界線設立清楚，能保持腦袋清晰，將相似的任務集中完成，也能提高效率。

2. 評估工作狀況，再考慮跟上司表明

只要將找工作的消息分享出去，就有被洩漏的可能，因此即使是很信任的同事，也建議不要將相關消息告訴他。 但在特定情況下，向老闆透露正在找工作的消息，可能為自己帶來更好的利益。 例如你的表現很優異，有機會因此談到更好的工作條件。

決定是否開口，可以考慮幾個問題：包含你與上司的關係如何、他是否支持你的職涯目標、你們之間是否有足夠的信任、你的目標是甚麼以及有甚麼條件能讓你留下來？想好這些問題，你可以知道是否要找上司談判，以及該不該留在原崗位的標準。

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3. 在非工作時間安排面試，避免上司起疑

遠端工作越來越盛行，你可能想利用不在辦公室的時間面試。但為了保持工作的產能，以及避免上司的質疑，履歷顧問公司 StandOut CV 的創辦人安德魯・芬內爾（Andrew Fennell）建議，最好別選在工作時間進行面試。 工作者可以嘗試安排午餐面試，或者請假，將面試安排在同一天，這樣能夠確保你的工作進度不受影響，也不引起上司懷疑。

在安排面試時間時，讓對方知道你仍有一份正職工作能帶來好處，像是安排更合適的時間、增加對方對你的印象。職涯顧問公司 Premier 董事長沙拉．門克（Sara Menke）表示，因為優秀的人才通常都已被招聘。比起待業中的人，在職的工作者對雇主更有吸引力。

4. 更新履歷，限制查看對象

獵頭公司 Recruit Rockstars 執行長傑夫．海曼（Jeff Hyman）建議，無論是否有在找工作，最好都能夠每一季更新一次履歷，上傳新的資料並不會引起上司的注意。但需要小心的是， 最好進行隱私設定，以免被公司人資部門發現 。

例如在LinkedIn上，可以設定 #OpenToWork 功能，讓其他人知道你有意尋找新工作，而這個功能還可以再進階設定，限定只有LinkedIn的招募會員能夠看到，進而向你公司的同事隱藏自己在找工作的消息。

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