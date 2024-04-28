另類行業｜看中他夠活力！00後入職製門工廠 日日起飛腳「爆門」
撰文：中天新聞網
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這個員工真的不是來踢館的，每天踹門竟然還有錢拿！中國浙江一名年輕男子工作就是製門工廠的「試踹員」，每天工作7.5小時就是要踹各種新款大門，測試耐用程度。而且這工作周休二日，還有免費午餐。
據《華龍網》報道，住在浙江麗水一名00後的周先生，最近在網絡分享他的新奇職業。
他說「工作內容就是每天打卡，然後去廠裏面看看新出的幾款門，然後就去踹，模擬孩子踹門，模擬家庭吵架，發火時候各種生活場景，摔門踹門等」，踹完之後要統計那些門有沒有損傷、門把有沒有撞壞、門內的電子貓眼能不能正常開啟。
每天都要起飛腳，其實也不容易吧！（按圖了解）
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「試踹員」其實就是工廠的品管員，每天狂虐新款大門，就是要測試它們的耐用度和安全性。周男透露，每天上班7.5小時，和一般人一樣正常上下班打卡，周休二日，還附保險和免費午餐，月薪5000人民幣（約港幣5千5百元）非常划算。
周男本來是設計師，但因公司離家太遠，他選擇換工作。某天看到業主公開招募，決定投履歷試一試，他稱「我看到工廠招一名質檢員，要求年輕有活力，然後我就試了一下，發現挺適合我的」。
消息一出，引發網民熱烈議論，有人說：
．「這工作好！解壓還有錢拿」
．「太簡單了，換我來！」
．「是鍛鍊身體？還是傷害關節啊？」
．「一直踹是很爽啦，但久了小心身體留下後遺症」
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