職場趨勢｜美國年輕人搶入「這行業」！年薪大躍進更不怕被AI取代

長期受到勞動力短缺困擾的技工行業,如今對美國最年輕的就業群體產生了新的吸引力,他們當中的許多人正選擇放棄讀大學。



美國需要更多的水電工,Z世代正響應這項號召

Z世代,多指1997年至2012年出生的人,多受到網絡科技的影響。美國《華爾街日報》一篇報道指出,美國出現年邁水電工退休後造成缺工、年薪漲幅提高的情況,加上AI科技的威脅,擁有專業技能的水電工成了美國Z世代搶手的行業。

《華爾街日報》職場記者陳德平(Te-Ping Chen)以「How Gen Z Is Becoming the Toolbelt Generation」為題撰文表示,2023年全美赴職業導向的社區學院註冊就讀的學生,比前一年增加16%,創2018年統計以來的新高。報道表示,如今水電工的年薪相比5年前,漲幅逾7成,成長至60000美元(約港幣47萬元)。

職業學生的訓練現場也改變了

職業學生在早期並不被社會看好,但現在製造部門不僅獲得企業捐款,更受到AI技術的影響,作業環境越來越跟得上時代脈動。英國網頁開發者戴蒙(Mark Diamond)表示,有些AI技術,可讓水電工工作更順暢,而非取代他們。

在外界擔心是否會被AI取代自己的工作時,AI的出現,讓更多Z世代安心選擇水電工這一行,因為不少企業傾向把進到下水道檢查管線這類一般水電工不願意做的工作,委由AI機器人處理;平時進行維修時,水電工也能得到AI的幫助,除了可以透過AI感測器監控水流,如果發生水管破裂的情形,可以快速得知。再或者,從事複雜維修、安裝工作時,也可透過AR增加準確性。

美國Z世代想要從事的第一大行業不是科技業

在矽谷或華爾街,你找不到最受年輕人歡迎的職業

美國全國廣播公司商業頻道(CNBC)記者史密斯(Morgan Smith)以「The No. 1 industry Gen Z wants to work in, according to new research—it’s not tech」(最新研究表明,Z 世代想要從事的第一大行業不是科技業)為題撰文指出,三星和美國晨間諮詢公司(Morning Consult)的一份新報告顯示,媒體和娛樂是Z世代最希望從事的行業,超過科技、醫療保健和教育。

該報告針對1000餘名16歲至25歲的美國人進行調查,發現Z世代重視靈活、富有創意的工作和職業,讓他們可以保持健康的工作與生活平衡。對此,三星電子美國公司企業公民負責人Ann Woo表示,生活方式是吸引力的重要組成部分,「媒體和娛樂是一個創意產業,提供靈活性和自我表達,這是年輕員工在工作中想要的兩個最重要的品質。」

Z世代希望成為有影響力的人,或擁有改變想法的自由

Z世代越來越傾向於媒體和娛樂職業,部分原因是越來越多的年輕人將社群媒體的影響視為一條可行的職業道路。據Morning Consult最新的一份報告,約 57%的Z世代表示,若有機會,他們希望成為有影響力的人。TikTok、Instagram和YouTube等社群平台的日益普及,催生一個被稱為「創作者」的新企業家階層,這個群體包含自由工作者、商業教練、遊戲玩家與其他專業人士,他們在這些平台上分享自己的專業知識並從中獲利。

Ann Woo指出,Z世代開始意識到,一旦你開始製作吸引追隨者的內容,你就可以獲得報酬並成為一家企業。

最後,Ann Woo補充,在所有行業中,媒體和娛樂業被譽為最靈活的行業之一,這也是為何Z世代將其視為實現職業目標的最有希望的途徑,「無論這些目標如何經常變化。」

搵工|投身10大新興行業減失業風險 不懂大數據、AI還有這些選擇

哪些職業20年後或將式微消失? 銀行員、飛機師首當其衝有原因…

