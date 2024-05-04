交友App｜怎麼「9成都是工程師」？女生怕被騙　一堆苦主現身解答

一說到分手的原因，相信有許多情侶都敗給遠距離；一名網友表示，在結束上一段遠距離戀愛後，因工作認識異性的機會有限，所以決定透過交友軟件認識對象，沒想到卻總是配對到工程師，不禁擔心是否為詐騙，「怎麼10個9個都是？」掀起熱議。



「現在是滿地工程師嗎？」從事醫療業的網民，日前在Dcard拋出疑問，首先提到目前只有一次的交往經驗，平常也較難認識異性，所以才嘗試接觸交友軟件。而在使用過程中，發現大部分配對到的異性，10個有9個都自稱工程師，普及程度讓她震驚不已。

事主接着公開交友條件，由於前任為遠距離，在一起3年卻因誤會分開，接下來會更傾向找同住台南的另一半。她也強調，自己並未刻意在配對設定中選擇特定職業，各行各業都該被尊重，最重要的是，她想找的是個可以平等、互相理解的隊友，並沒有限制職業。

針對網民的問題，留言區湧入不少人分析，或許是工作環境中男性居多，且沒時間認識異性，工程師才會頻繁使用交友軟件。也有工程師現身解答：

．「我也工程師，身邊都是男的，真不曉得除了交友軟件哪還能認識女生」

．「上班累得跟狗一樣，放假我只想躺着」



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