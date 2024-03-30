男性「最想娶的職業」空姐竟非第一！網民：交往就被她的氣質吸引

台灣YouTuber「77老大」經常分享兩性關係、感情見解受到許多粉絲喜愛，個人頻道擁有156萬人訂閱追蹤，在《DailyView網路溫度計》YouTuber網路口碑排行榜也位居第58名。日前77老大公佈「男生最想娶的8大職業」，其中第一名不是空姐，影片曝光後也引發網民熱烈討論。



男生最想娶8大女生職業曝光！老師奪冠她認證：長輩喜愛職業

百萬YouTuber 77老大日前搜集1,786位男性票選「男生最想娶職業TOP8」結果，名次由高至低依序為：

1. 老師

2. 空服員

3. 室內設計師

4. OL

5. 公務員

6. 造型師

7. 髮型師、護理師

8. 營養師、警察



一名身為老師的網民看完影片後於Dcard發文，指出自己認識其他異性時，對方聽到老師第一句常說「老師好」，再來就是「妳一定很有耐心，很喜歡小孩吧？」，甚至言談和態度都會開始拘謹，「但其實本人非上班模式的時候，私下也是會跟朋友開玩笑，平時在家也是會躺在梳化上軟爛、耍耍廢，就跟一般人一樣」，對於老師是長輩喜愛的職業，第一印象是乖巧穩定，事主也好奇大家看法如何。

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工作穩定、放寒暑假、反差很大成優勢！網民現身說法：交往被氣質吸引

其他網民接力留言，列出另一半是老師的優點，包含工作穩定、教導小孩還能跟着放寒暑假：

・「因為又能賺錢、又能接送小孩，還有時間做家事吧！」

・「遇過的長輩真的都蠻喜歡老師這個職業的，都覺得乖巧溫柔、薪水穩定」



也引來不少老師現身說法：

・「聽到老師好，我瞬間白眼」

・「下班了沒有特別想聽到老師這個詞，有點PTSD」

・「看到第一名超意外的，因為我每天都在吼學生」

・「雖然常跟學生說要努力，但自己放假就是軟爛馬鈴薯」

・「在新竹的小學待過，學校女老師7成老公都是工程師哦」

・「高中蠻多漂亮的女老師都嫁給醫生」

・「我老婆是小學老師，不否認當初交往也是被他的氣質吸引，職業當然有加分，老師反差很大，這是想跟老師交往前得要想清楚的」

・「我只知道蠻多長輩看不起代理老師的」



但也有人認為大家貌似只是想利用老師的功能：

・「說到底大家喜歡娶老師就是喜歡老師能為家庭帶來的功能，這點其實蠻悲傷的。如果另一半的能力能cover也就不需要老婆當老師了，老師這份職業的優勢就不那麼大了」



另有網民指出：

・「感覺老師是長輩比較喜歡，同齡的異性真的都還好」

・「感覺男生們比較喜歡高中老師，身邊在科技業的人都蠻怕另一半是小學老師，說很嘮叨、很愛念沒甚麼專業QQ」

・「之前朋友要介紹同事給我認識，結果對方一聽到我是小學老師就直接大力拒絕」

・「家人當老師的我絕對不想再娶老師」



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女生最想嫁10大職業揭曉！老師及教授同居排行榜冠軍

除了77老大公布男生最想娶的職業，《DailyView網路溫度計》曾報導「醫生居然不是首選！女生最想嫁的十大職業大公開」，依照網路聲量排序，名次由高到低依序為老師及教授、醫生及醫護人員、軍警消、工程師、總裁、藝人及模特兒、律師、YouTuber及網紅、公務員和運動員。

其實，各行各業不分貴賤，職業是一開始認識彼此的媒介，最重要的還是兩人實際相處，才能知道自己和對方的個性、價值觀到底適不適合繼續當朋友唷！

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