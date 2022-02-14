情人節｜伴侶出軌或與職業有關　這行業心繫社會　竟是偷食率之最

撰文：女人我最大
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對於一個沒有定性的人來說，即便進入了一段穩定的感情，還是有可能會不小心下面癢，擦搶走火的唷～（微笑）英國網站Thortful早前就針對了多達2,000名不同職業的人進行調查，意外發現，「這個職業」竟然是出軌率第一名！

警察是出軌率第一名職業

根據《每日郵報》的報道，英國網站Thortful在匿名訪問了2,000名不同職業的民眾後發現，有將近27%的上班族曾與同事發生一夜情（貴圈真亂），其中，老師是所有職業中出軌比例最低的族群，僅約10%的人坦承曾與同事曖昧或是玩玩而已，而「警察」竟是出軌率最高的職業，多達44%承認曾和同事發生一夜情。

以下10個職業是最容易出軌偷食（按圖了解！）

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最容易一夜情職業Top10

同時，Thortful也公布了最容易和同事一夜情的職業前10名，第一名是讓人意外的警察外，裏面也不乏出現銀行家、會計師等高知識份子。

1. 警察　44%
2. 藝術家　38%
3. IT人員　33%
4. 電氣或瓦斯技術人員　32%
5. 銀行家　32%
6. 人資（HR）　29%
7. 會計師　28%
8. 商店店員　28%
9. 康樂中心工作人員　27%
10. 巴士或火車司機　25%

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最不容易一夜情職業Top10

至於有哪些職業最「不可能」和同事日久生情、擦槍走火，除了剛剛文章提到的老師外，像是科學家、律師、醫護人員這些職業，出軌的機率都不超過20%：

1. 教師　10%
2. 社工　14%
3. 科學家　15%
4. 律師　18%
5. 醫護人員　19%
6. 房地產經紀　21%
7. 銷售或業務人員　23%
8. 公務員　23%
9. 工程師　23%
10. 慈善工作者　24%

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】

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