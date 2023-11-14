上班8小時很累？女生喊「花太多時間工作」 寧辭職改變賺錢方式
撰文：TVBS新聞網
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不少上班族是朝九晚五的型態，最近就有名女網民，表示上班8小時真的太累了，「總覺得每天的時間都花在工作上」，讓她備感憂鬱，不想面對上班，甚至考慮起「兼職」。
有名女網民在Dcard上發文，她表示自己現在一週上班5天，每天8小時，目前的工作是行政，「事情不多」，這也是她大學畢業不久後的第一份工作，以前都是打工，曾經在餐飲業等待過，正式上班後每天都花8小時工作，讓她不禁埋怨「太累了」。
事主續說，自己沒有到非常缺錢，甚至想乾脆「兼職」就好了，否則整天下來很疲憊，「每天都不想面對上班，覺得糟糕」，自嘲是大家口中的「草莓族」。
貼文曝光後，網友紛紛留言：
．「你連行政都做不下去喔？」
．「那就是你上班不夠忙啊，來我這裡做餐飲業，讓你累到思考的時間都沒有」
．「我跟你一模一樣是行政，天天想著放颱風假，星期一就在期待星期五的到來」
．「希望能改成週休三日」
．「就是做行政才做不下去吧？工作本身無法帶給她成就感和熱情」
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