理財｜媽媽要求「2成人工」做家用！事主嫌多　網民卻指其實極抵

新鮮人剛進入社會打拼，要上繳一部分家用（孝親費）實屬不易！一名台灣網民在PTT上發文抱怨，媽媽跟自己要月薪的20%做家用，令他懷疑不會太多嗎？



事主表示，自己的媽媽開宗明義要家用，由於平常吃住都在家裏，認為給點錢也是理所當然，但是沒想到母親竟然指定要月薪的20%，等同於一個月要給家裏台幣8000元，不禁懷疑這是正常的嗎？不會給太多嗎？

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貼文一出，網民們紛紛諷刺事主不孝：

．「才20%，真不孝」

．「就合理價，沒有抱怨的空間」

．「八千房租加水電，貴？」

．「認真講，我覺得剛好而已」

．「正常，孝順點要給到80%」

．「不正常，太少了」

．「吃住都在家裡，八千根本不算孝親費吧」

．「吃米不知米價」

．「房租包水電吃住，根本超賺」



大部分網友認為嫌貴的話，搬出去住比較實在：

．「在外面吃住就超過了，不知在叫甚麼鬼」

．「包吃包住一個月8000根本便宜，不爽可以自己搬出去住」

．「搬出去住吧，都在工作了」

．「搬出去住啦，自由無價」

．「不然你搬出去啊！到時候哭着回家求給8000元」

．「不想給可以住外面，吃住自己家事都自己擔」

．「自己出去住」

．「很還好欸，不然你搬出去看看」

．「你花8000元在外租房看看」



有部分網民提到自己給出的家用金額：

．「剛出社會住家裏用家裏月薪38K給25K」

．「我給17000元，你參考看看」

．「我在外租屋都給15000元了」

．「我給老媽30k，家裏沒房沒資產」

．「月薪3萬5但我媽要求不管怎樣就是給一萬」

．「我12000元，你不孤單」

．「以前剛畢業時薪水27000元，要給家裏10000元」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】