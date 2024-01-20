理財｜「卡數一筆清」非絕對？她靠滾雪球還債法 半年還清近12萬
撰文：聯合新聞網
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美國一名女子在22歲大學畢業那年就負債15000美元（約港幣11萬7千元），但她憑着「滾雪球還債法」，順利在短短半年之內還清債務，也將自己的還債方式拍成影片上傳網絡與網民分享。
據《太陽報》（The Sun）報道，今年28歲的喬納（Dominique Jonae）是一名軟件工程師。22歲大學剛畢業那年，她欠下的卡債高達15000美元，為了還清債務，她開始研究不同的還債方式。
當時她學到兩種方式，分別是「滾雪球還債法」和「雪崩式還債法」。不少人支持雪崩式還債法，這種方式是先還清高利率的債務，因此可以省下不必要的利息錢。
不過喬納採取的是滾雪球還債法。這種還債方式是先從所欠金額中最小的開始償還，從最小的、次小的……慢慢還清到最大筆的債務。喬納說自己當時最高利息的債務剛好也是金額最高的債務，不過她選擇用滾雪球還債，因為可以「立刻看見債務清償」。
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除此之外，她也會仔細控管當月的開銷，她減少娛樂費用和外出用餐的次數，把省下的錢用來還債。她也建議在還債的過程當中，可以培養不用花大錢的興趣，因為她自己在無聊時就會想花錢，因此培養一個興趣可以預防她多花錢。
喬納表示，自己在這個過程當中還是有強迫自己存錢，雖然金額並不多，每個月可能只存下100美元或200美元（約港幣780元至1600元），但她就靠着這幾項小習慣，在半年內還清了所有債務。
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