理財｜「卡數一筆清」非絕對？她靠滾雪球還債法　半年還清近12萬

美國一名女子在22歲大學畢業那年就負債15000美元（約港幣11萬7千元），但她憑着「滾雪球還債法」，順利在短短半年之內還清債務，也將自己的還債方式拍成影片上傳網絡與網民分享。



據《太陽報》（The Sun）報道，今年28歲的喬納（Dominique Jonae）是一名軟件工程師。22歲大學剛畢業那年，她欠下的卡債高達15000美元，為了還清債務，她開始研究不同的還債方式。

當時她學到兩種方式，分別是「滾雪球還債法」和「雪崩式還債法」。不少人支持雪崩式還債法，這種方式是先還清高利率的債務，因此可以省下不必要的利息錢。

不過喬納採取的是滾雪球還債法。這種還債方式是先從所欠金額中最小的開始償還，從最小的、次小的……慢慢還清到最大筆的債務。喬納說自己當時最高利息的債務剛好也是金額最高的債務，不過她選擇用滾雪球還債，因為可以「立刻看見債務清償」。

相關文章：財務自由｜憂退休即陷財困？30歲為翻身最佳時機 更要避犯6大錯

+ 13

除此之外，她也會仔細控管當月的開銷，她減少娛樂費用和外出用餐的次數，把省下的錢用來還債。她也建議在還債的過程當中，可以培養不用花大錢的興趣，因為她自己在無聊時就會想花錢，因此培養一個興趣可以預防她多花錢。

喬納表示，自己在這個過程當中還是有強迫自己存錢，雖然金額並不多，每個月可能只存下100美元或200美元（約港幣780元至1600元），但她就靠着這幾項小習慣，在半年內還清了所有債務。

【延伸閱讀，更多理財規劃建議】

人工就是這麼多 怎樣無痛滾出旅遊基金？網民熱議10大理財好習慣

+ 27

財務自由｜初入職場 一事比買股票更重要 即睇20至50歲理財方向

+ 8

延伸閱讀：

登月任務化為泡影…美「遊隼號」故障受損 重返地球燃燒解體

影／機上載著53人…美客機下雪天著陸衝出跑道 公司說話了

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】