衰老闆｜周末上班不准着短褲！網民分享騎呢規矩　Amazon榜上有名

近期有網民分享自家公司的「衰老闆」規定，這些荒謬的規定從限制員工上廁所的時間、每週工作至少100小時，到穿短褲要罰錢都有，引發不少人討論。



據《每日郵報》（Daily Mail）報道，這些照片刊登在網頁「無聊的貓熊」（Bored Panda）上。有網民說自己在亞馬遜上班，但卻因為去上廁所惹上麻煩，因為員工「不可以在非休息時間去上廁所」。員工在非休息時間要上廁所必須獲得允許，但這名男網民提出要上廁所卻被拒絕，於是決定要辭職，因為這項規定實在太不人道了。

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還有網民貼出自己公司的告示，告示中寫道「週五到週日期間穿短褲或緊身瑜珈褲需支付每日3美元」（約港幣23元），下方甚至還加上小字寫明短褲的褲長為膝蓋上方9厘米長，緊身褲也不可以是網褲或是看得到內褲的款式。

另一名網民則上載出休息室的照片，因為他在休息室的桌子底下發現公司安裝了錄音設備，所以員工在休息室所說的內容，可能都已經被老闆聽光光了。還有一名網民表示，自己是業務，某一年他為公司賺進15萬美元（約約港幣117萬元）的利潤，但公司給他的獎勵卻只有一雙羊毛長襪。

不少網民留言表示，現在的衰老闆越來越多，不只已經利用了員工付出的勞力，還沒有給予員工應有的獎賞。有網民也留言說自己曾經遇過緊身褲規定類似的公司，員工真的付了錢穿自己想穿的服裝，但也讓他質疑老闆為甚麼能靠這樣的規定「賺錢」。

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