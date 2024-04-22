被斥不OT「沒向心力」！IT同事晚晚加班寫程式　但她只是當行政…

現代人注重工作與生活的平衡，準時下班是每位上班族的心願，然而卻有不少人在老闆要求之下被迫加班。一名女網民就分享，近日老闆找她約談，指責她每天準時下班的行為沒有向心力，並勸她自行離職，讓她感到十分無奈。



事主在Dcard發文表示，她在一間新創公司擔任行政助理，薪水大約3萬元左右（編按：台幣，下同），平時到了下班時間，只要她工作做完就會直接下班。近日上班剛滿三個月，事主卻被老闆約談，指責她每次都準時下班很沒有向心力、不團結，並請她好好思考這份工作適不適合自己，試圖勸她自行離職，「工程師工作沒做完加班我可以理解，但我就是個小行政，我工作做完了啊？」

事主表示，她入職到現在工作沒有出過錯，主管讚許她做事有效率，老闆也說她工作能力很棒，但如今卻以「準時下班沒有向心力」為由希望她離職，讓事主十分傻眼，「所以公司不需要好的人才，只需要有向心力、可以一起下班的人才？我不想離職，公司也沒有理由資遣我吧？」

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文章引起討論，網民紛紛表示：

・「簡單來說，妳主管不喜歡妳才是答案」

・「甚麼向心力只是話術，感覺就是看妳不爽，想找個理由弄走妳」

・「衰老闆表示不夠奴」

・「公司想要一個免費加班的奴隸」

・「要妳義務加班就是要奴才，反正新創倒閉的一堆，不用在意，繼續做自己」

・「責任制跟向心力這種鬼話都是騙人免費加班的」

・「跟他說向心力是要付費充值的」



有網民指出，公司沒有理由能合法資遣事主：

・「公司如果真的資遣妳，妳去向勞工局申請不當資遣，看最後妳還要留在原公司還是離職」

・「妳不想離，他也沒辦法把妳弄走」



但也有人建議事主趕緊離職跳槽：

・「可以買錄音筆，之後應該會有各種刁難」

・「他沒理由裁妳，但有很多方法可以逼妳走，妳該做的是轉職跳槽」

・「公司的確沒理由資遣妳，但還是建議找好新公司準備跳槽，畢竟妳覺得這裏值得浪費時間繼續待着嗎」



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