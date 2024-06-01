職場穿搭｜休閒間滲出知性美！推介OL換季條紋、素面「4款恤衫」

每到季節轉換的時刻，外出穿搭總讓人費盡苦心，希望能穿出理想風格樣貌，但又擔心日夜溫差較大，衣着會顯得保暖度不足，此時不妨先從衣櫃裡現有單品找靈感，像是「襯衫」便是非常好活用的款式，舒適透氣材質不僅百搭實穿，透過不同單品混搭，同時變化不一樣的日常感受，



本季有哪些不可錯過的必穿襯衫呢？推薦可以先從日本女生穿搭裏，發現襯衫的疊搭方式，運用以下 4 種襯衫造型巧思，營造令人耳目一新的換季印象，不論是約會聚餐或者通勤穿都很合適。

選對了合適的恤衫，便可輕鬆打造出適合上班的知性形象：（按圖了解）

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1. 條紋襯衫

屬於經典款的條紋襯衫，不僅每季皆可穿著，直線條紋還能帶來顯瘦修飾感，看似休閒的單品，其實利用不同下身混合，可以變化出多變風格感受，例如以條紋襯衫 + 卡其直筒褲，一雙娃娃鞋便能製造當紅的復古 Look ，換上條紋襯衫與 A 字裙，輕鬆打造率性女孩的外出印象。

2. 短版襯衫

想穿出日系時髦氣息的話，不妨嘗試以短版襯衫加乘，提高腰線剪裁能讓腰部以下都是腿的視覺感，不僅看起來身形挑高纖細，造型細緻度也瞬間加分，選搭短版襯衫和牛仔褲，連結休閒兼具的舒適造型，換上牛仔短版襯衫與休閒西裝褲，簡單跟上最 IN 丹寧風潮之外，還能點亮簡約十足的迷人氣息。

3. 素面襯衫

當對搭配比較沒想法時，選擇素面襯衫讓衣著不易踩雷，好駕馭的款式能與任何單品搭配，推薦融入背心、馬甲與素面襯衫混搭，使整體擁有顯注的層次焦點，另外再利用背心素材連結不一樣的風格，像是針織、緞面都是很推的材質，不需想過多造型巧思的穿衣方式，輕鬆帶來令人過目難忘的日系時髦魅力。

4. 灰藍色襯衫

近期日本女生都在穿的首選襯衫，絕對非灰藍色襯衫莫屬，能見度很高的流行色系，讓人一眼就愛上，尤其灰藍色加灰疊搭組合，可以為穿搭點亮知性的高級質感，而寬鬆剪裁的灰藍色襯衫混合短褲，立即傳達中性十足的帥氣個性。

換季必備 4 款襯衫大家也入手嗎？

以上推薦的 4 款百搭實穿的襯衫，從條紋、短版、素面、灰藍色襯衫，大家也準備好購入嗎？接下來一起穿上這些襯衫，讓日常外出造型展現率性休閒的日系 Look 。

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