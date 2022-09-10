職場輕熟女5大日系層次穿搭　透膚罩衫、荷葉領恤衫專業不失活力

說到日系穿搭，給人最深的印象就是多層次的堆疊感，其中特點就是將衣服互相搭配，讓整體視覺更豐富、有趣，但夏天酷暑一天比一天高溫，讓人想要穿得更涼爽輕薄，又不想單調無聊。



今天儂編要告訴妳5個日本女星的「層次感」穿搭技巧，讓妳遠離厚重悶熱感，夏日也能穿得清爽有層次！

5種夏季多層次職場穿搭，即使有層次堆疊亦不會侷促令整體造型更出眾！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 新木優子-微甜外搭背心

日本雜誌界的新晉女神新木優子擁有精緻五官、姣好身材，常常在IG分享私服穿搭，風格多以「輕熟感」為主。利用澎鬆公主袖可以讓手臂顯瘦，搭配格子背心，展現「剛剛好」的微甜感，下著除了可以搭配五分褲，深色長裙和牛仔長褲也很適合！儂編建議要注意全身色調搭配，盡量不要多餘3種顏色，才不會讓穿搭太過雜亂喔！

2. 堀田真由-透明感淺色罩衫

堀田真由憑藉清新的氣質和純真的演技，被稱為年紀輕輕就與許多大咖合作的「怪物集新人」，她在穿搭上也能展現滿滿元氣！雖然夏日必備白T怎麼搭都不失誤，但單穿難免有點無聊，可以搭配透膚罩衫，穿出夏季限定的「透明感」，如果想要外出能遮陽，又擔心室內冷氣太強，可以選擇搭配襯衫、針織衫，平時披在肩膀上當作配飾也很適合！

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3. 川口春奈-淺色透膚內搭

川口春奈在日劇《打扮的戀愛是有理由的》中飾演負責公關宣傳的上班族「真柴」，在外型與打扮上搶眼又繽紛，不僅顯得有精神，也給人親切好感的氛圍。想要穿搭多層次又有特點，可以大膽選擇鮮豔色系的寬版短袖上衣，材質選擇麻料會更涼爽，內搭選擇米白色的透膚長袖，可以提升整體穿搭的層次感，讓上班中正式帶點活潑，下班後想約會也很適合。

4. 石原里美-清新白色長洋裝

日劇《校對女王》絕對是專屬石原里美的穿搭秀，其中利用絲巾搭配的穿搭，也在日本引起一陣絲巾風潮。把白色長洋裝當作外搭，是日系女孩的標配，如果想要轉換風格，只要選擇不同材質的洋裝就能做到，棉質看起來舒適清新；麻料有休閒度假的風格；選擇雪紡飄逸又溫柔，擔心白色洋裝和牛仔褲太無聊的話，儂編建議用亮色系配件當作點綴，例如包包、鞋子，會讓穿搭更精緻喔！

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5. 佐藤栞里-可愛荷葉、花邊領

在日本旅遊時，總會忍不住被街上女生的日常穿搭吸引，簡單的色調、單品，配飾跟穿搭也不過度浮誇，散發溫柔、舒服感。日本女星佐藤栞里也給人自然、活潑的感覺，她常在IG分享日常生活，穿搭也讓人眼前為之一亮，不只有堆疊多層衣服才豐富，領口上的小心思也能做到！選擇荷葉、花邊領口設計，能讓上半身變得不無聊，搭配吊帶褲、外搭背心，露出領子部分可以增添可愛感。

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