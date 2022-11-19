高跟鞋｜鞋要多高才適合？3cm屬入門　超過這高度　別穿多於5小時

高跟鞋，是女人這輩子都缺一不可的一雙鞋子。它經常是女人步入成年、新的高度、新的成就是的一個像徵。不管你是16歲、20歲、還是早已成熟多年，心裏都肯定有一雙喜歡的高跟鞋等着你入手。很多人都不清楚，尤其是一直對高跟鞋情有獨鍾的小女孩們，在選擇高跟鞋時，選擇高跟鞋的高度，也是有講究的。



今天主要分享給大家的是如何選擇一個適合自己，走路不害怕，符合自己腿型的高跟鞋高度。不同的高度有不同的視覺和感受，這是在選擇時最不可忽視的。

高跟鞋該要多高，其實大有學問：（按圖了解）

+ 11

3cm

這是最適合新手，也是最舒服的高度，可跑可跳，一般電視劇裏女性刑警的高跟鞋就是這種高度。展現女性魅力的同時也不妨礙追擊犯人。

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+ 16

5cm

這個高度也是比較舒服的一個高度，特別適合上班族或需要穿着高跟鞋到處走的女性。這個高度恰好能讓我們的腿型修長，也是很多人偏好的高度。但新手穿着這高度的高跟鞋走了幾個小時，還是很有壓力的，如果擔心無法駕馭但又喜好這個高度，推薦大家選擇粗跟的哦。

7cm

這個高度更適合想要凸顯自己優越身材比例的女生，比如去參加晚會、結婚、做模特等重要的場合。

10cm

這個高度，不管是對於職業模特還是誰，都是很有壓力的，演員一般也只有在紅毯時候才會選擇這個高度，彰顯氣質的同時也讓腿部線條更修長筆直，視覺效果上很加分。

這個高度大多數是為了拍照和短暫的好看，不適合長期穿着，容易導致拇趾外翻，時尚圈很多的模特和演員都有這個問題，比如Victoria Beckham。

高跟鞋小知識：

5cm以上的高跟鞋，如果長期穿着，或者走路不舒服姿態不對，都會導致拇趾外翻，所以如非必要，盡量別穿超過5個小時哦



職場上，尤其白領一族，穿露趾的高跟鞋是一個不專業的態度，所以剛從大學畢業的小白如果要入手一件適合自己的高跟鞋，推薦全包的尖頭高跟鞋哦。專業的同時，也讓你看起來氣場全開。



最不容易出錯的高跟鞋顏色是裸色和黑色，這兩款顏色是永遠都不會過時的，而且百搭，甚麼場合都適合。



每個人穿高跟鞋的目的都不一樣，有的是為了增加自信、有的是職業要求、有的是為了穿搭好看，但是有一點是大家都不會變的，那就是穿上高跟鞋後的氣場全開。高跟鞋，是女人人生的一個致命武器。這輩子一定要有一雙自己特別滿意特別喜歡的高跟。

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