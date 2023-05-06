背心外套｜OL春夏必備單品！5種穿搭示範　讓白tee、恤衫更添層次

喜歡關注日系時尚的大家，今年春夏有嗅到哪股趨勢正在敲敲發酵嗎？不論是日本 SNS 或者街拍，日本女生紛紛以「某款單品」連結日常風格，雖然屬於每年都能見到的款式，但本季在搭配選擇的時候絕對不少了它，答案就是「背心外套」！



剪裁與版型多元的背心外套，結合不同材質運用，還能創造不一樣的衣着著感受，想知道背心外套如何才能穿出休閒、優雅、個性的多變造型嗎？不妨從以下推薦5種造型參考製造靈感，在迎接夏季來臨之前，一起擁有高級又時髦的日系 Look 。

背心外套能讓整體形象更添專業格調，難怪深得不少OL喜愛！（按圖了解）

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背心外套 X 背心

百搭不褪流行的經典款背心外套，帶有西裝領型的設計，穿着起來能修飾俐落顯瘦的身形，而棉質或亞麻料的背心外套，同時為衣着賦予一股休閒感受，內搭圓領背心加上直筒褲、牛仔褲，使舒適自在的造型更加突顯。

背心外套 X 白TEE

大家衣櫃裏常見的白 TEE ，很適合拿來與背心外套搭配，不僅能減少背心外套給人既定的正式感，運用白、黑的同色系搭配技巧、混搭繫帶涼鞋，瞬間帶來好親近的女孩印象，讓整體散發迷人的日系簡約風。

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背心外套 X 透膚上衣

日本街頭能見度超高的透膚上衣，以素面或花紋最受歡迎，相當百搭活用的款式，經常出現在日本女生的穿搭裏，面對接下來炎熱的夏季，利用輕薄材質透膚上衣營造降溫涼爽感，外搭無領背心外套便能點亮焦點，不論是搭配褲裝或裙子都很好看加分。

背心外套 X 襯衫

背心外套 + 襯衫的穿搭組合，非常推薦給上班族作為造型參考，選擇直條紋襯衫搭直筒裙，使衣着注入知性成熟的氣息，再混合背心外套還能提升日系大人味，或者換上視覺強烈的長褲，讓上班穿搭增加幾分專屬品味態度。

背心外套 X 連身裙

選搭背心外套與連身裙，將中性與優雅兩款不同風格單品結合，能撞擊出令人為之一亮的造型火花，如果想讓層次更顯著的話，融入澎袖設計或特色剪裁的裙襬，透過簡單穿搭小心機詮釋細節注目度，輕鬆打造優雅又高級時髦質感。

高CP值單品每年都能重複穿搭

看完以上背心外套 X 5 種搭配參考，大家也汲取滿滿的造型靈感嗎？春夏之際一起穿搭背心外套為日常連結滿分的日系 Look 。

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