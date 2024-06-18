辭職｜受不了老細講粗口！新人遞信即日走　事主嫌他玻璃心遭炎上

一名女網民表示，最近公司來了一位新人，報到當天被老闆罵了兩句髒話，當下隨即提出離職，讓她在一旁看了相當不解，問道「現在的年輕人都那麼玻璃心嗎」？不少網民一面倒認為「人家沒第一天去法院前面按鈴控告，已經很仁慈了啦」。



事主在Dcard以「新人一天就離職」為題，指出公司來了一名新同事，因為被老闆罵兩句髒話，導致新人當天直接離職。事主不解表示髒話只是老闆的「口頭禪」，新人聽完之後非但無法接受，還「直接說做到今天，覺得蠻扯的」，認為離職的理由也太「玻璃心」了，好奇是不是當今的年輕人都這樣？

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貼文曝光後，不少網民回應：

・「我要是罵個幹X娘就要被告了，你現在跟我們說，你們公司一天就送新人兩句髒話，大姊，醒醒好，人家沒第一天去法院前面按鈴控告，已經很仁慈了啦！小學老師沒教過你不能罵髒話嗎？還是你們家沒有家教？」

・「你有多喜歡你老闆啊？一直幫他解釋是口頭禪」

・「這個工作是薪水多高才會覺得被罵髒話還好而已？」

・「就算只是口頭禪，我也不希望我的主管髒話掛嘴邊，客戶來公司聽到老闆動不動就三字經，這生意談得成嗎？」

・「我換過大約十個職場，還沒有哪個老闆或主管，曾經對我罵過髒話，今天換成是我也離職哦」。



有網民分享自身經驗：

・「之前上班第一天老闆因為講電話不愉快，聽到搥牆超大聲，我當天晚上就離職了，老闆的態度也很重要」

・「我之前老闆也一直罵我那五個字，應該錄音告他的」

・「大姐，誰會想要入職第一天被老闆罵三字經，而且新人第一天進來會知道這是老闆的『口頭禪』嗎？拜託你換位思考一下，假設你今天是那名新人，老闆在你一進來時罵你三字經，你會選擇繼續做還是直接離職？」

・「你們習慣了，不代表新人就要習慣，他有能力和選擇權不要你們那份工作，有些人就不喜歡有髒話的環境，不行？」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】