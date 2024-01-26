早返公司食早餐也有錯？老細明言禁止　事主不明網民稱屬迂迴暗示

許多上班族習慣到公司附近吃早餐…



不過一名女子透露，自己吃完早餐去公司，主管都會有意無意問起「幹嘛這麼早來？」，後來應對方建議帶早餐到公司，又被對方問重複的問題，甚至要求不要再帶了。對此，有網民點出真相，「他就是很迂迴的想要讓妳不要太早到公司」。

提早返到辦公室也會令上司不滿？（按圖了解）

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一名女網民在Dcard表示，自己2023年9月入職，前兩個月都會提前30分鐘到公司附近的早餐店，用餐後才進公司，主管天天詢問「幹嘛這麼早來？」後來還主動打一副鑰匙給她，建議她直接帶早餐來，才不用邊吃邊看時間。事主改成提早20分鐘到公司吃早餐，而主管依然會問「妳怎麼這麼早來？」她抱怨這個狀況持續了兩個月，主管卻突然告知不要在公司吃早餐，所以無言說道：「我沒有很理解突然的轉變發生甚麼事情？」

對此，有網民同情她的遭遇：

．「這主管也管太多了吧！」

．「妳都是上班時間前吃早餐，怎麼還管這麼多？」

．「沒看過員工早來還被嫌，而且天天問也太失憶了吧！」

．「時間還沒到為甚麼不能吃早餐？我們公司鐘還沒打沒有人在辦公的」



但也有不少人直言：

．「他就是很迂迴的想要讓妳不要太早到公司…他行為反覆，但目的只有一個，拜託妳不要太早到公司」

．「從頭到尾根本不是早餐的問題，應該是妳太早到造成別人的困擾了，配合公司文化幾點到就幾點到，如果是那個時間點只有妳就不好」

．「感覺他是在暗示妳不要這麼早來，中間可能想用叫妳來開門的方式，讓妳感覺麻煩不早到，最後又換個方式跟妳說公司不能吃早餐，再次逼妳不要早來」



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