同事收得工　走前隨口一句話竟焫着老細！行內人解釋：很沒禮貌

工作一整天後，同事間都會說一聲「辛苦了」，彼此加油打氣一下，不過有一位女網民卻表示早前下班時，同事對主管說了一句「辛苦了」，沒想到卻遭到對方斜眼瞪人，女網民不解地想問真的不能對上司說這句話嗎？



事主在PTT發文表示，早前看到同事要下班時，遇到剛開完會的主管，見到對方桌上疊了一堆公文，於是同事就拍拍主管的屁股說「組長您辛苦了」，結果立刻被斜眼瞪人，主管還怒說「下班就快滾出辦公室，你不出包（犯錯）就能讓我不那麼操勞了」，這讓在一旁的事主聽了好奇想問「這句真的不能對上司說嗎？該怎麼表達比較適合？」

貼文引起不少討論：

．「我常對主管說耶」

．「你怎麼沒想過是拍屁股的問題？」

．「難道問題不是『出包』這個關鍵詞？」

．「就玻璃心而已，以後少講」

．「組長謝謝您，您比誰都辛苦，這樣就好啦」

．「完了我還跟老闆講」



也有內行人解釋這通常是上對下所講的話：

．「『辛苦了』，是上對下用詞」

．「『辛苦了』是上對下才能用，頂多平輩，對長官用很不禮貌」

．「在日文上對下、下對上說法跟意涵不一樣，中文都翻成『辛苦了』。我也會覺得中文這樣說比較是上對下，下對上比較會說『謝謝怎樣怎樣』」

．「不能說辛苦了，請直接說謝謝」



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