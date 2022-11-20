理財｜慳錢根本不難！專家教你向3個地方開刀　實踐斷捨離式儲錢

「還沒到月底，錢包就已經空了...」、「信用卡帳單又寄來了，又要繳好多錢出去...」，這些話，常浮現在你心中嗎？



日本理財顧問市居愛在《金錢整理：只要收拾存摺、冰箱和另一半，錢會自然流向你》一書指出，害你沒錢的真正原因是：金錢的「通道」雜亂無章。只要收拾雜亂無章的金錢通道，就可以聚財、改善金流，顯着增加財產。

甚麼是金錢的「通道」？最主要有這 3 個：

1. 銀包：金錢出入最頻繁的通道



2. 存摺：薪水會進到這裏，房租及水電費則從這流出



3. 雪櫃：乍看之下與金錢無關，但其實與伙食費密切相關



相關文章：儲蓄｜無痛儲錢就是這樣簡單！養成12個小習慣 錢就不會無謂花

+ 25

銀包管理：越瘦越好、大鈔擺前面

銀包每天都有金錢出入，但你知道裏面有多少錢嗎？

當把銀包東西全部拿出來後，才發現裏面的雜物遠比金錢來得多，你只需要選一張提款卡、三張印花卡，一張身份證明文件，其他包含其他提款卡、優惠卷全部丟掉或收起來吧！

把雜物、少用到的東西拿掉，可以讓你對金錢流向更有感（因為錢包剩下的東西不多，少了一兩張鈔票馬上就會發現），也會讓你的銀包看起來更乾淨簡潔。另一個小訣竅就是，把小鈔擺在大鈔的後方，讓大鈔保護它。如果打開銀包最先看到的是大鈔，會比看到小鈔更容易喚醒控制花費的自制力。

存摺管理：精簡、固定時間才提款

如何管理你的存摺？先做這 3 件事吧！

1. 選擇經常來往的銀行，把存摺精簡成一本：

把存摺精簡成一本的原因，不只是你更加可以了解每個月金錢流向，另一個好處是當你與銀行建立長期來往的關係，對房貸交涉利率、信用方面都有很大的幫助，銀行知道你是他忠實的客戶，自然願意用更多的福利來留住你。

2. 沒有用的戶口全部解約：

把沒有用的戶口全部解約時，你會發現有些戶口其實是有錢的，可能當初註冊時，你就存了幾千元進去，但之後就忘記了或沒注意到。

藉由這個動作，把自己的資產好好梳理一番吧！解完約後，你手上可以利用的現金會更多，還有點像得到了意外之財。

3. 每月最多領兩次錢：

這樣做的用意，是幫助你控制好每個月的預算，同時方便你記錄。假如你估算自己每個月生活費為一萬，你可以在發薪日當天先領五千，接着在十五號領第二次五千。如果你還需要領第三次款，那就代表這個月花費超支了！

雪櫃管理：斷捨離、擬定一周採買清單

雪櫃其實與你的伙食費密切相關，千萬不要小看它！這兩個習慣，能有效幫你管住雪櫃這個金錢通道：

1. 不要的東西，通通丟掉：

把雪櫃裏所有東西都拿出來，分類成需要與不需要，並把那些不需要、要被丟掉的東西牢牢記下。

下次採買時，試想一下這個東西進雪櫃後，比較偏向哪一類，養成思考物品「必要性」的習慣。

2. 擬定一周採買清單，固定時間採買：

把一周所需的食材寫出來，從常買的食材開始寫，接着根據這個清單補充雪櫃裏沒有的東西，這麼一來就會有更多時間做自己想做的事情。

市居愛建議每周採買兩次，可以按照以下三個規則實行：

１. 大量採買定在星期一

２. 補充採買定在星期四

３. 星期天要把雪櫃所有食材吃光



【延伸閱讀，更多打工仔理財建議】

財務自由｜初入職場 一事比買股票更重要 即睇20至50歲理財方向

+ 8

理財｜小心友誼打亂你的儲蓄計劃 3大隱形陷阱足令你變成月光族

+ 11

【本文獲「經理人」授權轉載。】