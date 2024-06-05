湊老細｜上司講「一」你該怎講「二」？3招不傷和氣他又肯聽入耳

婉拒老細從來都是一項藝術，如果拿捏得好，可以令他更加喜歡你；如果拿捏得不好，那麼日子便將會很難過。今天半宅職薯就和大家分享一些婉拒老細的語言技巧。



認同身份

每一個人都會有一個身份，由較實在的「公司老細」，至更虛無飄渺的「創業家」、「思想家」、「夢想家」……等等。而婉拒老細的第一步，就是先認同老細的身份。

例如，你可以說：

．「有你掌陀，公司一定行得更好！」；

．「公司要生存，就要不斷開創新項目，創業家精神絕不可少！」；

．「一個人要是沒有夢想，那麼便和鹹魚沒有分別！」



先認同老細的身份，然後才提出和老細不一樣解決方法，老細便易接受得多了。

相關文章：明明在稱讚別人 竟被誤會在阿謏奉承！FBI教你4招提升職場好感度

+ 10

認同信念

每個人都總有一些信念，老細的信念可能是：顧客第一、清晰記錄至關重要、內部溝通是團結基石…… 等等。認同老細的信念，等於間接認同老細。

例如，你可以說：

．「顧客當然是第一啦！」；

．「上軌道的公司必然有清晰記錄！」；

．「有效溝通是創意激發的基礎！」



然後你便說：「要做到這些要點，我們有很多選項呀，例如……」（說出你的不同意見）

認同能力

成功的老細一定有相當個人能力，包括經驗與洞見。而老細提出的方案，雖然是基於他的經驗與洞見而設，但總有其他不同方案可以讓老細有所發揮。

例如，你可以說：

．「老細你的方案很好，但我想到另一個方案可以更加充分運用你的經驗！」；

．「這個方案很理想，但如果再作一些改動，便能更易落實你的洞見！」；

．「這個方案浪費了你的寶貴經驗啊！我們何不想想其他方案呢？」



然後，你便順勢提出你的想法。

結語

上述這些小技巧，其實都圍繞着一個中心思想：「你 buy 別人，別人才會 buy 你」。當我們信納支持老細的深層次東西，即是：身份、信念和能力，那麼較淺層的東西，即是方案，便有莫大的討論空間了。

【延伸閱讀，更多職場生存技巧建議】

為公司捱生捱死 升職的竟是同事？不懂3大職場道理你怎怨也沒用

+ 11

打工仔請假兩次被老細刁難 網民嘆「一個原因」上司才這樣刻薄