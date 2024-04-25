年輕人動輒便辭職？3個原因證世代變　僱主被溫水煮蛙遲早後悔

最近和很多位 HR 主管和公司老闆聊天，普遍都發現新一代畢業生要求僱主提供的薪酬待遇，遠高於他們的實際工作能力。

今天半宅職薯就和大家討論，新一代僱員和僱主的期望落差問題。



年輕僱員和僱主的期望落差

簡單來說，新一代年輕僱員對於薪酬、職稱、工作自由度、晉升速度等，都有很高期望；而僱主則認為，不少缺乏經驗的年輕僱員對工作不夠投入上心、做事缺乏動力、斤斤計較、過度自信。

於是，年輕僱員頻頻辭職轉工，僱主頻頻請人。而僱主又為了盡快填補空缺而提高薪金，因而造成「轉工越密，加薪越快」的現象。轉工加薪金，再也不是因為能力和經驗提升，卻純粹是因為員工做了「辭職再搵工」這舉動。

這引致忠心耿耿的老員工心裏不是味兒，嚴重打擊士氣。

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勞動市場失去互相制衡

在以前年代，僱員須要在勞工市場中和其他僱員競爭，優勝劣敗，性價比最高者才獲得工作。僱員其實在互相制衡。

而這互相制衡又源自甚麼呢？我認為有三大因素：價值觀，待業能力，僱員的夢想。

先談價值觀

今時今日，年輕人的價值觀再也不是單純來自長輩或者老師，更加是社交媒體及網上討論區。網上溝通造成「迴聲室」效應，大家只會被「餵」和自己想法一樣的資訊。

當討論區所述「新畢業生值五萬元月薪」的想法被談及一萬次之後，五萬元便變成年輕人世界的標準，甚至認為薪酬調查所指，月入中位數是二萬元的數據是廢話或做假。

另一方面，有些年輕人內心深處與僱主出現對立態度，認為自己被榨壓，認為辭工是有型行徑。而這些負面情緒，在網上通常都會獲得很多支持和認同。要是有一位年輕人在網上感謝公司栽培嗎？下場不是被唾棄為社畜，就是被指稱為某公司的網絡打手。

教育被商品化，也影響着年輕人的價值觀。假設你是一所大專院校管理層，從商業角度，你為了收多一點學生，你會怎樣做呢？

沒錯，就是大力宣揚你的課程如何高含金量，能夠令他們脫胎換骨變成人中之龍，畢業後如何受僱主歡迎，輕鬆覓得專業及管理職位。

結果畢業生都認為自己是人中之龍，對自己過度自信，而順理成章的向僱主提出高要求。

在這裏，和大家說一個令人極度抑鬱的狀況：我發現上述年輕人的價值觀經已根深蒂固，並且組成了一個很龐大的自我認同圈子，持其他價值觀的人，極難打入他們的圈子，更諻論影響他們。

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強勁待業能力

待業能力高，等於選擇機會多，等於可以拒絕不稱心滿意的聘用條件。

現今香港的退休年齡屬於歷史高水平，即是說年輕人畢業時，他的爸爸媽媽還有十多年才退休，甚至正處於事業巔峰，收入可觀。

事實上，不少小康之家或者中產家庭只有一至兩名子女，愛錫得如珠如寶。這些年輕人全職上班，大概只有一至兩萬元薪金。但要是處於待業狀態而沒有工作呢？他們很可能獲得每月一萬元的零用錢，其他所有開支依賴父母。在這種條件底下，實在沒有上班的理由。

讀完學士讀碩士，讀完碩士再讀多個碩士，父母眼中子女正「努力向上」，實際上子女事業卻在停滯不前，或者根本從未開始。碩士或者博士畢業之後，又期望以零社會經驗，單憑學歷覓得高薪厚職。成功者確實是有的，但可惜只是少數。

最後，要怪便怪社會不給年輕人機會，明明是千里馬卻找不到伯樂，怨氣繼續加深。

夢想不是事業有成

「我們是最後一代」是網絡常用句語。不用生兒育女便不用結婚，不用結婚便不用儲錢，不用儲錢便不用工作，這都是自然而然的。

好像半宅職薯這些人，其實是愚蠢的一群：我們自小被教育要出人頭地，要在社會站一席位。這都驅使我們努力工作，好讓自己在社會中擁有舒適的辦公室，有一班下屬聽從差遣，然後說：「阿媽，我得咗喇！我而家有頭有面喇！」

最可悲的就是，中年人所活在的社會，並不是年輕人的社會。中年人的社會是實體社會；年輕人的社會是虛擬社會。年輕人在社交媒體擁有一萬個 followers 所獲得的滿足感，和中年人在實體社會獲得一百人下屬團隊的感覺，很可能是一樣的。

不難想像的是，中年人無論事業怎樣成功，在年輕人角度也不值一提，因為事業夢想，並不是他們的夢想。

有時我會想：要是父母知道自己的子女不打算有下一代，這些父母又會否質疑自己當時為甚麼要有下一代（即時現在的子女）呢？反正香燈也是後繼無人，也不必在意早一代後繼無人，還是遲一代後繼無人吧！

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對於未來的想像

純粹個人認為，現在香港這種「只要辭工再搵工」便可以獲得加薪的風氣，正在慢慢蠶食老員工的忠誠。始終會有一日，老員工也會被這風氣感染，以集體辭工要脅僱主加薪。那時便是僱主大禍臨頭之日。

然而，很多的僱主都被年輕一代所抱的價值觀溫水煮蛙，對聲言辭職的年輕員工企得不夠硬，對忠心耿耿的老員工待遇不夠好。要是這大禍臨頭之日真的到來，這都是僱主自己找回來的。

而這集體辭職之日，社會會變得更加美好嗎？我認為未必。

因為香港的教育制度對於創業着墨很少，普遍的人不具創業的能力，而即使能夠成功創業，要管理這群已經變得不忠誠的員工，又是出奇的難。現時已經有不少店舖因為人手不足而要縮減營業時間，甚至結業。在未來，我相信這狀況會持續。

結語

歸根究柢，是我們的教育做得不好。不單是學校教育做得不好，家庭教育和社會教育也有巨大進步空間。我們用大量資源給予年輕人硬件知識和技術能力，卻沒有好好灌輸他們一些能夠讓社會持續發展的價值觀，令他們都希望自己成為最後一代，失去朝氣，失去動力。

成為社會的棟樑，應該和成為社會的齒輪同樣有意義。沒有好的棟樑，社會最多一籌莫展；多幾粒損壞的齒輪，機器隨時立即爆炸。

到最後，我希望我上面所說的都是廢話和垃圾，事實上，我所說的都是個人猜想和沒有依據的一派胡言。而我真心希望，真的是這樣。