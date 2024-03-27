返工別只識「聽話」！即學3個「反被動」技巧　讓老細配合你想法

「阿邊個邊個，幫我做好這件事！」老細說。

「可否給我多點時間呀？」你回應。

其實我們可以跳出上面的框框，反客為主制約你的老細，讓自己過得舒服一點，甚至爭取加薪。今天半宅職薯就和大家討論職場「反被動」生存技巧。



你被動，因為沒有去主動

回想你和老細的互動，你有沒有發現通常是老細主動給予指示，然後由你去執行呢？你又有沒有常常聽到老細主動發表偉論，然後從中了解老細的價值觀和想法，之後在工作中奉行呢？

如果上面任何一條問題的答案是「是」的話，你已經不知不覺中處於一個非常被動的狀態。

你被動，因為你沒有主動，而又因為你沒有主動，你失去選擇的權利。

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主動制約你的老細

你聽老細話，不單是因為從屬關係，更多是一種條件反射。因為老細在對話中採取了主動，設定了框架，你再回應，也只不過是在他的框架之中輕微轉身。

有一種服從性訓練，是要令接受者腦海資訊氾濫，繼而被麻痺無法思考，最後選擇最省腦汁的選項，就是服從（例如填鴨式教育）。

而制約你老細的中心思想，就是主動在你老細腦海中製造一種條件反射，在你的提議之中選擇一個選項，再放手由你去做。

技巧一：「唧牙膏式」的資訊

如果你是落手操作的人員，而你的老細是坐在大班椅十指不沾陽春水的話，你可以向老細提議新的工作流程（而這個新流程是對你有利的）。當老細提出質疑或者反問的時候，你便「唧牙膏式」講出實際操作和老細所想像的差異，最好講得複雜一點。

當中的巧妙之處，就在於老細每次反問時，都會被你的實務經驗反駁，曲線突顯老細對實務的無知。當老細發現每次反駁都會遇到尷尬情況，自然不會再問，最後「攞返個彩」說：「總之你同我搞掂佢！」

就這樣，你的提議便被採納了。

技巧二：給予海量參考資訊

假設你同樣想改變工作流程，令你工作得舒服一點，你可以事先選擇性的搜集最新的管理技巧文章，並且給你老細參考。而這些文章最好是寫得很複雜難明的。

老細通常都很忙，亦有機會學術能力不夠你高，根本無法消化這些嶄新管理技巧。然後你找一個機會，輕描淡寫的向老細直接切入某篇文章的細節，問他的想法。老細由於並未消化這些文章，自然會為了隱藏無知的反問你的意見。

你就趁這個機會，選擇性引用這堆文章之中對你最有利的意念構思，舉出你在工作實務中的應用方法，然後客氣的對老細說：「我猜你也一早想到這些吧，是我太長氣呢？」

老細為了保住面子及隱藏自己的無知，便有機會說：「你說得對，就這樣試試吧！」

這個技巧的關鍵是：用海量資訊令你老細覺得自己無知，再為了隱藏自己的無知而採納你的建議。

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技巧三：主導價值觀

讓我直接舉一個例子：最近有某求職平台作了一項調查，指出香港打工仔收入中位數是$29,000元。這個求職平台的調查和香港政府統計處所指的$20,000元有很大差異。

然後你又找個機會輕描淡寫的把$29,000元那個報道告訴老細，但你不用提出加薪，否則會受到老細的直接反駁。

這個技巧在於主導價值觀，讓$29,000元與$20,000元兩個薪酬調查結果爭持不下。在適當的時候，你便可以提出結論或者意見說：「我覺得兩個調查都不能夠完全依賴，反而取其中位數$24,500比較可取。」

表面上你很中立，但卻在不知不覺間運用含糊戰術，令老細不能借用$20,000元那個調查的標準。

結語

上面所談及的「反被動」制約老細策略，特別適用於有上進心，但社交圈子不夠廣的老細：老細要有上進心才會考慮你的意見，希望改善公司運作；老細要社交圈仔夠細，才會被你的選擇性資訊沉浸，活在你希望他活在的價值觀。

然而，如果你老細是身經百戰的老狐狸，他也可以輕易的「反制約」你，說：「你說的很好，明天就給我一個 proposal 吧！」

當你以為老細有機會採納你的意見而加班趕工完成 proposal，其實老細根本不會採納你的意見，只會在 proposal 中捉你細微錯處，讓你學習到多一事不如少一事，還是不要自討苦吃。

職場的生存博弈，就是看哪一個較為老手，不是嗎？

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