筍工｜入職2個月被公司「忘記了」！打工仔躺平8個月「淨𢭃」30萬

「8個月後，公司終於發現我這號員工了…」一名網民分享歐洲工作的經歷，因遠端上班、不需要親自前往當地，發現公司不給亞洲市場任何資源後，他就被調到新的部門自生自滅。儘管被公司遺忘，網友每月仍領到薪水，持續8個月左右，才被公司草草開除，最終以躺平的方式，賺取121萬元（編：台幣，下同，約港幣30萬元），引來關注。



網民透過Dcard表示，作為歐洲合法博弈公司的亞洲市場經理，獨自遠端在台工作，月薪則領USDT（泰達幣，一種加密貨幣），沒想到才上班兩個月，公司內部即放棄拓展亞洲市場，原本準備提離職，卻被市場副總經理阻攔，建議找到新工作再走就好；隨後，網民被調到新的部門，只開了一次會議，就再也沒有聯繫。

網友接着說，在沒工作的情況下，長達8個月仍準時收到薪水，因實在太閒，索性再找一份新工作，每個月領兩份薪水，直到今（2024）年5月底才被公司想起來，開除後再補償一個月的錢。網民最後哭笑不得表示，「8個月躺領了121萬，最後祝大家也都能找到被公司遺忘的但是薪水照發的工作！」

網民離譜事蹟曝光，引來不少人圍觀，為此震驚指出：

・「神奇的歐洲工作」

・「要感謝副總吧！是他叫你別離職爽領薪水的」

・「真正的薪水小偷欸～太羨慕」



還有知情網民直呼：

・「博弈業這種情形好像蠻常見，一兩個朋友也遇到過」

・「我也是呢，全遠端閒到直接再找一份正常的工作」



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