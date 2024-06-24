行業淘汰｜哪個工作快被AI全面取代？網民點名「它」：已經半AI了

晶片大廠輝達（NVIDIA）行政總裁、AI教父黃仁勳早前赴台參加台北國際電腦展，也讓人工智慧（AI）話題急速增溫。有網民覺得現在AI被吹上了天，想知道「甚麼行業會最快因為AI消失？」，眾人紛紛點名「客服業」最有感，抱怨「轉接真人要等半小時」。



隨着人工智能的發展，客戶服務行業或將承受劇烈衝擊。（Canva）

一名網友在「PTT Gossiping板」發文寫道，晚上陪老婆吃飯時，經過數年前拍婚紗照的婚紗街，發現店家倒了不少，心想雖然單身族增加是主因，但也覺得目前AI應用軟件興起也有影響吧。

事主表示，以前拍婚紗照，從服裝、髮型、出外景…，樣樣就耗時費力，現在可以用手機拍一張照片，使用 AI軟體就可以產生各種造型模擬，連金字塔、艾菲爾鐵塔、萬里長城等世界知名景點都可以生成當背景，連國門都不用踏出去，婚紗攝影這一行逐漸式微似乎也不會太意外，好奇問「未來有甚麼行業、甚麼職位會最快因為AI而消失？」

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貼文曝光引熱議，許多人點名「客服」，留言：

・「客服吧，現在差不多半AI了」

・「線上客服」

・「我覺得客服有可能，如果電話那端分不出是不是真人，只是想找到『真人客服』來訐譙的話很有用」

・「真的是客服，真人被罵還會有情緒，AI被罵沒差」

・「客服，相信我」



也有人總結：「簡單來說，文組跟服務業，只要單純勞動力的工作」，就最有可能被AI取代。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】