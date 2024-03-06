AI將加劇社會不平等？互補性低工作易被取代　醫生律師反卻受惠

隨著AI人工智慧（Artificial Intelligence）的技術日趨成熟，不僅擁有優於人類的思考速度，還有更加可靠的穩定度，讓每一個人開始懷疑：「自己的工作是否即將被AI取代，AI甚至比我做得更好？」綜合外電報導，國際貨幣基金（IMF）分析，在美國和英國等先進經濟體，約60%至70%的工作將受到AI衝擊，全球有將近40%的工作受AI影響。



國際貨幣基金報告指出，外科醫生、行政人員、律師或法官等具有高度互補性的職業，反而會因AI技術受益 ，因為這些職業依賴大量的人類元素執行，所以他們的工作不會被AI取代或受威脅，甚至可從中獲得巨大的生產力。但是，例如電話行銷人員等互補性低的工作，幾乎不需依賴人類元素，將可完全被AI取代，所以受到的威脅最大，如此一來富者越富、窮者越窮，AI未來可能加劇社會不平等。

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國際貨幣基金分析認為，受教育程度更高、更年輕的勞工，有更好的條件找到AI技術高度互補的工作；而受教育程度較低，以及年齡較大的人，更容易受AI威脅。受過大學教育的人，更容易從現在被評估為受到AI威脅的工作，遷移到具有AI技術高度互補性的工作；沒有受過高等教育的勞工，轉換跑道的彈性則會下降。

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