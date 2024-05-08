生成式AI技術突飛猛進！IT專家預言：「這行業」一年後會被殺死

印度IT業者Tata Consultancy Services的負責人K Krithivasan表示，AI突飛猛進，一年就能讓客服中心（call center）的市場需求「降到最低」，顛覆這個在亞洲及其他地區僱用大量人力的重要行業。



《金融時報》報導，Krithivasan說，目前還沒看到職位減少，但他預言「跨國客戶更廣泛採用生成式AI，勢必對印度和菲律賓的客服中心產生深遠影響」。

他說，聊天機器人很快將能分析用戶的交易紀錄，完成客服中心人員能做的大部分工作，這是大勢所趨，距離那個狀態「也許還有一年左右」。但AI可能不會導致總體工作職位減少，世界會需要更多技術人才，符合產業需求的培訓會是重點。

全球最大企業後勤中心的印度有大約500多萬人從事IT和業務流程外包工作。

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