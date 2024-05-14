IT業｜一邊在裁員一邊在搶人！AI人才戰開打　有種人「供過於求」

許多企業對人工智慧（AI）技術的蓬勃需求，加劇了 AI 人才搶奪戰的情勢。



Met行政總裁馬克．朱克伯格（Mark Zuckerberg）曾以親筆信延攬 Google 旗下 AI 公司 DeepMind 的 AI 研究員，還不需要經過任何面試、直接聘用。近日電動汽車特斯拉（Tesla）執行長伊隆．馬斯克（Elon Musk）在社群平台 X（前身為Twitter）上說，OpenAI 一直在積極招募 Tesla 的工程師並提供巨額薪酬，有幾位已經「成功」加入 OpenAI，讓他直呼：

「AI 人才搶奪戰是我見過最瘋狂的人才戰！」（The talent war for AI is the craziest talent war I’ve ever seen!） Elon Musk

這一波人才戰，突顯出科技業人才需求轉移的現象。AI 新創公司 Databricks 的生成式 AI 負責人納文．拉奧（Naveen Rao）說，他們在招募軟件工程師時都能順利找到人，但是要找到可以訓練大型語言模型（LLM）、解決 AI 問題的技術人員，卻非常困難。「一邊是人才過剩，一邊是人才短缺。」可能讓其他非 AI 專業的科技業求職者面臨薪資更低、職缺更少的現實。

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初階技能可能被 AI 取代，造成科技業人才需求位移

顧問公司 Janco Associates 以美國勞工部的數據為基礎、進行調查，其行政總裁維克多．揚納萊蒂斯（Victor Janulaitis）表示，美國資訊技術工作者的平均總薪資約為 10 萬美元（約港幣 78 萬元），「當公司資金充裕時，就會過度招募及支付薪資。」隨着通膨及利率上升，這些價位高昂的職位便成為企業裁員的首要對象。

根據美國就業人數統計網站 Layoffs.fyi 的數據，Meta、亞馬遜（Amazon）、Google 等科技巨頭，在 2023 年已裁員將近 26.3 萬名技術職的員工，而今年也有超過 4.9 萬名員工捲鋪蓋走人，《商業內幕》（Business Insider）則報道，有分析師預測，隨着公司將重點轉向生成式 AI 並擴大延攬相關人才，將會有更多組織進行裁員；揚納萊蒂斯說，今年 2 月科技專業人員的整體失業率為 4.3%，高於美國的平均失業率 3.9%。

他也預測，美國的科技業就業市場將在 2024 年減少 2 萬至 3 萬個工作，原因就在於，目前 AI 相關技能的專業人員供不應求，但通膨等環境因素導致企業給不起高薪；而較為初階的 IT 技能，則可能會被自動化取代。

無關領域，有 AI 相關知識就有機會獲益

現在科技業徵才，明顯出現了兩極化的趨勢。根據馬里蘭大學（University of Maryland）研究人員的數據，在 ChatGPT 於 2022 年底公開發佈後，整體 AI 相關工作的招募數量多了 4 成以上；美國求職網站 Indeed 的數據則顯示，生成式 AI 相關的工作，至今已成長了 30 倍之多。許多專家認為，除非 IT 技術人員開始學習這些 AI 相關技能，否則沒有相關知識的求職者將處於相對劣勢。

媒合 AI 人才的人資公司 Einstellen Talent 創辦人亞力克斯．利伯萊（Alex Libre）表示，生成式 AI 的職缺通常會較適合擁有較高學歷和進階技能的程式設計師（programmer）和資料科學家（data scientist），並精通 Python 等程式語言、熟悉 TensorFlow、Ray 和 PyTorch 等深度學習軟件庫（deep learning software libraries）。

不過，沒有技術背景的其他領域專業人士，如文案撰寫人員、產品經理，如果對AI有較深入的理解，知道 AI 可以如何應用於工作流程，以及寫出高品質的提示（prompt）等技巧，也有機會成為搶手的專業人才。

因此，在日益激烈的 AI 人才戰中，如果工作者能從自己的工作技能出發，思考如何學習、運用 AI，就有機會在這波搶才潮中受益。

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