掌摑顧客、潑咖啡粉！連鎖咖啡店接連爆鑊　輿論卻非鬧顧客或職員

6月20日，網傳上海某連鎖品牌咖啡店同一天發生兩起店員與顧客糾紛，一起是男店員搧女顧客耳光，另一起是女店員向女顧客潑咖啡粉，引發網路絡熱議。有內地媒體指出，該品牌快速擴張的同時給門市員工帶來巨大壓力，或為衝突之深層原因。



事發地為Manner咖啡的兩家門市。（微博）

網傳影片顯示，6月17日上午8點多，上海Manner咖啡浦東梅花路門市一男店員因咖啡製作等待時間問題，與女顧客發生口角，隨後男店員衝出櫃檯和女顧客發生肢體衝突。影片顯示，該女子用腳猛踹男店員下體，隨後遭到男店員掌摑。

據事發門市附近商家稱，當日衝突持續了約半小時，警務人員趕到後將兩人帶走，該門市當天仍然正常營業，不過涉事男店員在事發後，沒有見到來上班。據上海浦東官方部門透露，雙方均沒有受傷，男店員當面向女顧客承認錯誤並道歉，雙方已達成和解。

兩宗事故的發生情況也有被攝錄下來：（按圖了解）



6月17日上午，上海Manner咖啡浦東梅花路門市一男店員與女顧客發生口角，隨後發生肢體衝突。（圖／翻攝自微博）

同天上午10點多，上海Manner咖啡威海路門市一女店員與女顧客發生爭執。網傳影片顯示，女店員情緒失控後直接將咖啡粉潑向顧客，並大喊「你投訴呀」。據報道，該品牌方工作人員稱「一定會嚴肅處理，涉事女孩現已被辭退」。

據陸媒《21世紀經濟報道》報道，此前已有顧客在點評軟體上抱怨該品牌咖啡店的取餐效率有問題，表示為一杯咖啡要等上半小時，而相較於先前，該門市店員數量也大為減少，「碰到活動也只有一個店員，一個人又要線下買單，線上訂單，從做咖啡到打包，想想都忙不過來，所以現在店員都是面無表情像機器一樣的服務」。

此前已有顧客在點評軟件上抱怨為一杯咖啡要等上半小時。（小紅書截圖）

對此，業內人士稱，「一般是營業額不高的門市會減少人員配置，但一個人要完成補充物料、打掃衛生、點單、做咖啡、打包等一系列工作還是強度很大的。」而據先前公開報道顯示，該品牌一家門市每日平均能賣出500多杯咖啡，經營狀況良好的門市甚至能賣到700杯。目前，Manner在內地的直營門市已超過1200家，正不斷跑馬圈地，進一步提升門市規模。

據《Vista氫商業》報道，有業者稱Manner是內地連鎖商業咖啡中的「黃埔軍校」，薪資水平高於瑞幸、星巴克等咖啡品牌。據內地招聘求職軟體「Boss直聘」的公開資料，Manner上海咖啡師的招募薪資在8000到13000元人民幣之間。

Manner咖啡薪資水平高於瑞幸、星巴克等咖啡品牌。（小紅書截圖）

不過，據多位在社群媒體上發文的Manner咖啡師講述：

．「遲到、事假都會扣全勤獎1000元」

．「8小時內個人出品500杯咖啡」

．「很多老員工都是把自己比喻成牛馬」

． 「實習期1-2個月，到手4000元」



還有員工表示，自己在上班期間上廁所、倒垃圾和吃飯都不得不倒數計時，顧客也因此常常需要等候較長時間。對此，有網民批評道：「把員工都卷瘋了，火氣大，企業要反省。」

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