失業｜女生裸辭後仍要出門「扮工」！全屬父母要求原因實在無奈
撰文：中天新聞網
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近日一名女網友發文透露，上個月底辭掉工作，最近開始在找新工作，但仍每天「朝九晚五」出門，原因是爸媽怕她待在家被鄰居閒言閒語，對於爸媽很在意他人眼光，讓該女網友無奈嘆：「為甚麼需要躲躲藏藏的…」
一名女網民在Dcard發文表示，上一份工作到5月底，從6月時開始找工作，不過她仍每天早上9點時出門，下午5點多才回家。她透露，因為爸媽怕她在家待業期間被鄰居發現，會引來閒言閒語，所以她只好每天一早出門，假裝有在工作，不讓爸媽丟臉。
由於事主爸媽很在意他人眼光，讓她無奈嘆：
．「為甚麼待業在家也這麼有壓力，難道都不能失業嗎？」
．「為甚麼需要躲躲藏藏的…」
貼文曝光後，隨即引來網民熱議，不少網民安慰事主別想太多，「失業絕對不可恥」，待業就像一個過渡期，好好調整心態再出發。
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