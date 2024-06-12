企業中層將被「消滅」？4大因素或令「80後90後」成最倒楣世代

隨着工作文化持續變遷，許多公司開始削減中階管理職，而不幸的是，80後、90後年級生所處的「千禧世代」可能是最倒楣的，可能會受到最大影響。《商業內幕》（Business Insider）便指出，28～43 歲之間的人才，通常正處於第一個管理職位或正在晉升到更高的職位，未來處境將更艱難。



職場神經科學教練拉拉・米爾沃德（Lara Milward）觀察，處於 30 多歲的千禧世代正處於購房、生育和職涯進展的關鍵時期，然而不久後的未來，他們可能會發現自己的工作突然「被」消失了。

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中階管理職正在消失中！80、90後受影響最大，處境可謂是「四面楚歌」

彭博社此前便分析，2023 年被裁減的職位中，中階管理職幾乎佔到了三分之一，比 2018 年的 20% 還高；美國軟體公司 Live Data Technologies 也發現，2023 年「經理級或更高級別的職位」幾乎佔所有被裁員職位的 50%，與 5 年前相比提升了 57.6%。

造成這些變動的原因，是許多企業開始削減成本、遠距工作興起和績效壓力日漸增加，這導致千禧世代在事業進展和家庭生活之間的平衡，變得更加困難。Glassdoor 研究應證了這些因素，指出在削減成本、裁員和更嚴格的績效評估背景下，中階主管職正越來越不被信任。

然而，80後、90後級生的處境變得更窘困，還有一個主要原因，與「00後（Z 世代）」脫不了關係。包括千禧世代自身，以及 Z 世代在內，都不信任主管，更對管理職位興致缺缺。 許多中階管理人員，也因為企業削減成本，團隊規模縮小、工作量卻日漸增加而精疲力竭。

來自高層、基層、外部與團隊自身的營運壓力，讓中階主管幾乎落入「四面楚歌」的困境。

商業內幕：九年級生正在「消滅」中階主管！不願當主管，也讓自身晉升日漸困難

美國數據分析公司 Visier 指出，僅有 38% 美國員工願意成為管理者，顯示出年輕一代對傳統管理角色的興趣降低。《商業內幕》採訪了在亞馬遜（Amazon）工作的千禧世代員工，對方表示，看到很多人被困在中階管理職位上 5 年多了，這她感覺自己也會停滯不前。

《商業內幕》觀察，一種新的工作文化正在形成，「舒適感」成為第一要務，晉升不再是人們優先考慮的事情。許多人開始在社群媒體分享對高層領導的不信任，以及管理層的經濟回報有限，他們反而更重視工作與生活平衡。

人們寧願選擇更高的現有薪資，或等待高層職位的空缺，而不是逐步晉升到中間管理層。這種心態的轉變，也可能會導致中間管理層的角色逐漸消失。然而，少了更多中階管理職，Z 世代的晉升之路只怕會更困難。

「未知」的風險正在形成！AI 浪潮襲來，管理職也面臨更多變數

除了這些「已知」的威脅，中階管理職還有來自「未知」的風險，也就是人工智慧（AI）。

法國巴黎 ESCP 商學院教授本・沃伊爾（Ben Voyer）指出，AI 的發展可能進一步推動中間管理層職位的消失；美國員工協會哈里斯民調（Harris Poll）一項調查也指出，44% 的管理職，也認為自動化技術可能會取代他們的工作。

「很多人認為人工智慧帶來的職場風險之一，就是中階管理職會因此消失，」沃伊爾認為，未來會有更多工作需要高度專業人士來操作 AI 工具，而中間管理層的角色可能變得冗余；且 Z 世代拒絕擔任中階管理職，也可能更有利於人工智慧革命，改變人們對工作類型的需求。

未來，團隊裏還有中階主管嗎？如果有，伴隨着越來越多的潛在風險，原本就是職場「夾心餅乾」的主管們，在信任度越來越低、壓力越來越大的職場環境下，能給組織帶來多少改變？

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