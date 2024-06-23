失業｜38歲被裁「不願做基層」！網民分享勵志故事「這點」是關鍵

「中年失業發生在我身上」，一位38歲的網民透露，自己有房貸要扛、孩子要養，突然遭到公司裁員後，只能暫時依賴老婆養家。儘管已經開始尋覓下一份工作，但他不願從基層做起，又難以找到跟過去收入相仿的工作，於是對未來感到迷茫。貼文曝光後，網民紛紛湧入討論，也有一位過來人現身，分享自己從谷底反彈的勵志故事。



人到中年突然失業，對生活、財政與事業的打擊實在巨大。（Canva）

一位38歲的男網民在Dcard發文，表示自己在公司擔任中階上司，月收入為7萬左右（編：台幣，下同，台幣7萬約為港幣1萬7千元），他指出，公司是中型企業，前年開始出現虧損的狀況，「其實我和同事都知道公司會倒，只是沒想到那麼快」。事主上周突然收到被裁員的噩耗，已婚的他肩上有房貸要扛，還有孩子要養，一夕之間失去工作，現在只能勉強靠着存款和老婆5萬元的收入養家。

「現在頭痛的是我如何再就業」，事主坦言，自己知道下一份薪水很難達到7萬的水平，但也不願放下身段，從底層開始摸爬滾打。所幸還有愛妻作為後盾，暖心支持事主，但他的內心卻依舊掙扎，不知如何是好，「我其實不想因為我失業而害到家人，但又很難找到和以前相近薪水差不多的工作，一直在人力銀行上找，只能說很心累」。

相關文章：辭職｜寧棄高薪轉行送外賣？ 打工仔因一事放棄文職網民有同感…

+ 4

相關文章：過年先失業！整個部門「起身」一個不留 事主嘆補償金不能撐多久

+ 5

貼文曝光後，有網民留言：

・「面子不是問題，又不想從基層做起？甚麼邏輯」

・「難怪以前我們老板都說不要用中年失業的人，光那句『不想從基層做起』，我就覺得事主的觀念有問題」

・「心態要調整，永遠把自已當成正在學習的人就好，你很幸運有好的家人」



也有人鼓勵事主，根據他的年齡以及工作經驗，還是佔有一些優勢：

・「38還超年輕，還很好找，只是薪資沒那麼高，而且會更累吧」

・「您之前如果不是坐辦公室的上司職，如果是偏外勤或工程類別的，憑經歷應該不難找到接近之前收入的工作」

・「你履歷漂亮嗎？工作這麼多年是不是一直都在同個職位或基層，如果有管理職經驗或履歷滿豐富的，我並不認為38歲失業算恐慌」

・「不要去跑外送⋯⋯待在中型企業月收七萬，代表能力不錯，外送只是耗你的時間和內心，真的不適合你」



不過該貼文也釣出一位過來人，分享自己從谷底反彈的勵志故事：

・「我是2022年公司關閉，42歲有兩個小孩，當時我年薪大概一百萬，老婆月薪六萬。公司倒閉後，一開始找了一份三萬元工作邊做邊找，四個月後換到目前的公司現在年薪約九十萬。只要有能力慢慢找適合的公司很重要」



該留言也意外引起反響：

・「重點是能屈能伸，願意接受短暫的低薪，然後邊做邊找，給你一個讚」

．「很正向也很厲害的經驗」



【延伸閱讀，更多搵工、面試建議】

搵工｜仍是有顧累！女生公私原因夾擊辭職 憂待業半年求職受刁難

+ 7

搵工｜好老細、好崗位怎揀好？網民各有意見 專家建議看這點決定

+ 11

延伸閱讀：

完勝主管？她面試尾聲提1問題被讚「超高段」 網：等於一次問2個問題

面試秒錄取都屎缺？ 過來人教「1招」判斷：觀察很重要

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】