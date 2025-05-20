女生上班首日遭解僱！非因做錯事　網民：老闆是找員工還是找小三

遇到一位好上司、好公司固然能提升效率，但不乏求職階段遇上奇特事件。有位台灣女網友分享本來已獲應聘，但到職日老問卻以她的長相為由把她解僱，此事一出引起網民的熱論，更指出當中的疑點。



第一天上班就被開除！一名女網友表示，前陣子去面試，剛好只有老闆娘一人，對方對自己很滿意，隔了幾個禮拜就寄送錄取通知，想不到事主到職首日，跟老闆初次見面後，隨即就被開除。

這位女事主在Dcard無奈指出，當天上班才過短短幾個小時，老闆突然把她叫進辦公室，並坦言一開始兩人沒見到面是自己的錯，現在感覺她跟想像中的樣子不太一樣，隨即請她離開，「我直接傻掉，他想像中的我是什麼樣子？我們今天才第一次見面欸」。

女事主不滿表示，如果要這樣，老闆一開始又為何要找老闆娘來面試，根本浪費時間，「可惜的是，這家公司的氛圍很好，一開始還很開心終於找到對的公司，因為同事每個都是天使，聽到我被開除，他們都傻眼到不行」。

相關文章：解僱｜究竟發生過甚麼事？她入職10天落力工作 竟惹老細不滿被炒

+ 9

貼文曝光後，底下留言也紛紛表示：

．「老闆是找員工還是找小三？」

．「他是在挑後宮？除了這原因想不到別的」

．「老闆不單純，要不要跟老闆娘講看看」

．「可能妳履歷照片跟本人差很多，有滿多老闆都看長相，雖然很不公平」

．「有這種老闆，離開也好」



另外也有過來人表示：

．「我遇過的…上了幾天班（眼科診所），在要下班的那天叫我進去辦公室，辭退我的理由是，他的前員工要回來做，所以我的位子要還給對方」

．「某天老闆的弟弟（職業好像是算命老師）來公司找老闆談事情，過沒幾天老闆娘就借機找事說我不適合，我當下就同意離職，沒想到老闆娘接著說，老闆弟弟有陰陽眼，看到我後面有跟小鬼，還說我八字跟公司不合」



【延伸閱讀，更多求職職場的建議】

失業3個月畀足家用 事主備試考公務員前打陣機 家人竟鬧他頹廢

+ 5

面試｜隨口一句竟激嬲了HR？網民稱「這樣問」等同質疑對方能力

+ 8

延伸閱讀：

下週會有颱風嗎？專家指可能性應該不低、曝影響台灣機率

再爆食安！高雄肉品批發商過期肉混裝出售 爆高檔飯店也受害

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】