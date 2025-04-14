不滿員工上班態度差兼曠工！老闆以690個硬幣出糧　合法給予還擊

台南一間飲料店女員工，在網絡上發文，離職時和店家發生糾紛，等到結算薪資當天，收到了台幣6972元，但全是1塊、5塊、10塊硬幣，而且通通混在一起，還得自己慢慢算，讓女員工很傻眼，不過老闆娘出面受訪，表示因為女員工對店內其他同事態度不佳，甚至還曠職三天，要求她道歉卻又不肯，才會以此方式「震撼教育」。



飲料店內，一名離職女員工雙手捧着一包塑膠袋離開，看起來相當沉重，原來裏頭裝的是6972元的薪水，而且通通是一塊、十塊的零錢。

即睇事情細節：（按圖了解）



老闆娘：「我就跟妹妹（女員工）說……我們出來工作要互相，不要人家問妳話，需要到這樣（不回話）的態度」，但女員工回應說：「沒有啊，我剛起床就是講話口氣會很差。」

業者控訴這名19歲的女員工，打工一個月就預支薪水，上班時對其他同事態度又不佳，還說自己有起床氣，不肯向其他員工道歉，甚至最後曠職三天，老闆才會想出這樣的方式「震撼教育」。

老闆娘：「國家的法律本來就需要調整了啊，不要有慣老闆（態度差的老闆）沒錯啊，我也支持不要有慣老闆，可是請問為甚麼沒有相應的對策，在處理員工曠職，或者是說員工無故不來。」

事發在台南東區一間飲料店內，女員工和業者不歡而散，發文控訴老闆娘羞辱人，把薪水全都換成零錢，而且原本銀行分類好1元、5元和10元，但最後老闆娘刻意將袋子剪破，所有硬幣通通混在一起，要員工自己慢慢算，但老闆娘說，當下曾和女員工表示，如果願意道歉，就會把零錢換成鈔票，不過對方仍然不肯低頭。

記者表示，這袋零錢總共有690個十元硬幣，得要靠兩隻手才能抱得動，而店家透露，當時的薪水6972元，除了270個10元之外，剩下通通是1元和5元硬幣。

台灣勞工局職安處長李炫昌指，「薪資給付」以國內的通用貨幣來講，店家其實是沒有違法的，只是說在情理上是比較不道德的一個方式給予。

店家沒有延遲給薪水，也沒有少任何錢，因此沒有違法，但勞工局建議，如果有遇到類似情況，可以進行勞資糾紛，不過就勞工而言，薪水全收到零錢確實有點不太方便。

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