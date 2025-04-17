面試｜隨口一句竟激嬲了HR？網民稱「這樣問」等同質疑對方能力

面試時問甚麼問題會觸怒人資呢？一名女網友發文，稱她去派遣公司面試作業員職位時，向人資詢問此職缺的「流動率」是否很高？未料對方有點生氣，並立刻否認流動率高的情況，雖然最後沒率取，但她仍好奇人資為何突然「動怒」。對此，有網友認為她的問題「說中要害了」。



隨口的一句，原來對方竟會介意：（按圖了解）



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一名女網友在Dcard發文，表示她應聘了一間派遣公司「作業員」的職缺，進入面試環節後，她詢問了HR此職缺的「流動率」是否會很高？沒想到HR突然有點生氣動怒，立刻回應說此職缺有人做3個月、半年還在做，並且派駐廠商裏的資深員工或主管只是聲音比較大聲而已。

這位女網民表示，她之後也沒被錄取，過了一個月她還在找工作，此派遣公司也還在徵同一個職缺的員工。她很好奇，為何詢問「流動率」的問題後，HR會突然生氣呢？對此詢問網友們的意見。

此文一出，不少網友推測事主戳到HR痛處：

．「那就是妳說中了她的要害，所以才會反應大，這種流動率高的公司不去也好」

．「他已經回答妳了，派遣沒做到約滿就走就是流動率高的意思」

．「被說中了才惱羞成怒」



也有網友認為事主問此問題，就像變相質問人資是否沒做好工作：

．「人資每年KPI有一項就是控管流動率，你問他流動率會不會很高，就像問他工作是不是沒做好」



也有網友認為是女事主的態度不好：

．「妳求職態度不太好，沒有把這一份工作當成工作，所以才會被刷掉」

．「那個人資應該是因為妳說話的態度，太明顯妳覺得這是免洗筷工作」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】