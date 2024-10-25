「被炒魷魚」不羞恥！「失業網紅」興起　公開被裁感受旁人皆受落

過去失業、被裁員往往是人們避而不談的話題，現在越來越來多人在網路上公開失業消息，甚至錄製被裁員的當下在社群平台分享，進而成為「失業網紅」。



現在越來越來多人在網絡上公開失業消息，甚至錄製被裁員的當下在社交平台分享，進而成為「失業網紅」。（Canva）

遇到裁員時，你會怎麼做？和親朋好友訴苦大喝一晚、默默開始投履歷，又或者出去旅行休息一段時間？

現在越來越多人選擇將被解僱的消息發上網，錄下與人資溝通的過程、甚至做起裁員生效倒數計時，像這樣的「失業網紅」近年正快速增加，成為社群平台上的新興現象。

在過去，失業總被認為是件需要隱瞞、有些丟臉的事。各種影視娛樂也不乏劇中角色遇到裁員，選擇瞞住家人、假裝仍在正常上班的場景。失業往往與「能力不足」、「無法勝任工作」等標籤連結在一起，使得人們習慣對此三緘其口。

「以前你會因為被解僱而遭到指指點點，即使人們知道這可能不公平。」哈佛商學院教授珊德菈．蘇切爾（Sandra Sucher）表示，「邏輯大概是這樣『被解僱代表你有問題。』」

一支「公開被裁」影片暴紅，連CEO都留言致意

但現在，許多人選擇在網絡、社交平台上公開自己被解僱、裁員的消息，錄製影片闡述自己的心境、也作為其他人遇到相同情況時的應對參考。

網絡公司Cloudflare前員工布列塔妮．皮奇（Brittany Pietsch）就是這股新文化中的經典案例，今年初她將自己被解僱的影片上傳到TikTok，立刻獲得廣大迴響，隔天便有上百萬次觀看。

時至今日，該影片有着超過7.5萬次按讚、4,000則留言回覆。皮奇的影片甚至促使Cloudflare行政總裁馬修．普林斯（Matthew Prince）公開回應，表示很遺憾公司的作法有所欠缺，將吸取教訓從中改進。

被裁員，可能不是自己有問題

失業網紅的出現，一部分和過去幾年劇烈的職場環境變化有關。疫情期間，科技人才獲得前所未有的重用，各家科技公司祭出高薪招兵買馬，科技業享有優渥薪資、極高福利，甚至可以遠端上班。

但隨着經濟下滑，多間科技公司大刀裁員，許多人因為不可抗力的因素失去工作，甚至可能是被遠端通知。《彭博社》指出，從2022年至今科技界有超過50萬人被解僱，失業比以往變得更平常、容易面對。因為現在失業不再與能力不足劃上等號，更可能代表的是管理層決策失誤。

波士頓大學凱斯特羅姆商學院高級講師摩西．科恩（Moshe Cohen）也提到，被解僱 ── 尤其是遠端解僱 ── 是非常讓人挫折的經歷，常讓會讓員工感到震驚及無助，「當人們感覺被剝奪自信時，會做些甚麼來挽回信心？一種辦法就是公開他們身上所發生的事。」

公開失業，不只是宣洩情緒

再加上，這類充滿真誠情緒表達、能夠引發觀眾共鳴的內容，在社交平台上通常能夠獲得大量曝光與分享 ── 也能夠帶來獲利。佐伊．普理查德（Zoe Pritchard）在兩年前失去顧問工作後，便轉職當全職YouTuber，她發佈自己失業影片的那個月，就收穫了1萬名粉絲以及5,000美元的廣告收入，這比她原先的實拿薪水還來得多。

過去3年裏，被三度裁員的喬凡娜．文托拉（Giovanna Ventola）也在今年發佈了她的失業影片，透過分享應對失業的看法，她成功收穫了2.6萬名粉絲，現在開始尋找變現的管道。

另外，即使不追求當個網紅變現，部份工作者也透過公開失業的機會，作為向外界表明自己待價而沽的管道。《彭博社》指出，有的LinkedIn使用者會透過寫下情文並茂的告別貼文，表達自己現在沒有工作歡迎洽詢，還會在彼此的貼文裏回應來增強演算法，甚至一齊編纂聯絡資料，供企業人資使用。

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談論前公司仍要謹言慎行

雖然被裁員難掩不滿，發出失業影片、公開失業消息或許完全合理，但激動下不加思索的各種言論及回應，有可能對自己未來的職涯帶來不利影響。

人力資源公司ABS Staffing Solutions創辦人艾莉兒．舒爾（Ariel Schur）就呼籲，人們在公開失業時可以着力在一些較溫和的內容，例如怎麼重新設定職業目標、怎麼繼續前進等等，明白分享自己的心境可能不是好作法，「如果我們看到求職者分享這些，他可能就不會是我們的優先人選。」

「我理解這種需求，但這對我來說是種危險訊號。」人才公司Continuum行政總裁諾蘭．丘吉（Nolan Church）則認為，失業者不應該公然聲稱自己被解僱，人們往往是有偏見的，會認為被裁員是存在能力不足等因素，他建議求職者應該好好包裝自己，例如說自己想休息一陣子好好充電、或者想投資自己，都勝過公開自己被裁員。

前Google人資、職涯發展導師法拉．夏吉（Farah Sharghi）認為，這種公開失業的內容，是社群媒體時代和職場動盪下的自然結果。「在TikTok等平台上公開分享被裁員經歷，顯示出人們邁向更高透明度，以及分享個人故事的需求。」她指出，「談談被裁員是一回事，和人們一起體驗它發生在自己身上又是另一回事。」

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