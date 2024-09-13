解僱｜女生被公司「屈偷嘢」炒魷！網民看出端倪：不想給你遣散費

一名資深員工抱怨，日前上班一半意外被主管約談，提到有兩名離職員工指控她侵佔公司贈品，最後竟在毫無證據情況下，請她直接打包走人。面對前同事的污衊、冷血主管，網友當場落淚，事件曝光卻讓不少人質疑有貓膩，「只是找理由趕人而已！」



面對前同事的污衊、冷血主管，網友當場落淚。（Canva）

「上班到一半莫名被公司分手了…」網友表示，日前距離下班不到一小時，她突然被總公司派來、素未謀面的主管約談，只見對方拿出識別證，帶她到附近坐下，開頭即要求了解各人員目前情況。最離譜的是，主管竟談及與她關係不太好的離職同事，指控她侵佔公司活動贈品,「請問證據呢？我整個被污衊了」、「贈品都拿來送客人，我哪時拿了？」

網友接着說，主管以「重新建立人員制度」為由，希望她好聚好散，還強調將為她爭取各種福利，如果未來公司完成整頓，或許將再次找她回來上班。

因突然被裁員，且套上莫須有的罪名，網友無法接受：「當下難過到哭給他看…還跟我說不要想太多」、「跟我一起上班的兼職也被約談了，後續發展我也不知情了」。

Dcard貼文一出，有網友分析後抓出關鍵：

.「只是找理由趕人而已，搞不好不想給你資遣費（遣散費）」

.「跟他說如果有侵佔行為請提告，拿出證據來講話，否則就依法開非自願離職給資遣費」

.「前面說你偷東西，後面又說有機會再邀請妳回去上班，他們不覺得自己很矛盾嗎」

.「別家公司知道是以這個理由開除，還有公司敢用嗎？要弄明白清楚再離開，沒做的事要堅持」

.「千萬不可以吞下去！不然到時候他們到處亂講妳壞話」



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