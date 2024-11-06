上司搶功勞更害事主當眾出醜！他出「狠招」報復　迫上司坦白認錯

編按：職場總有貪功、不照顧下屬的衰老細，這次故事的事主便決定不啞忍，反更設計報復上司，不介意與對方的關係破裂：



事主決定設計報復上司，迫他坦白承認自己一直「假手於人」。（Canva）

這個月的月度總結，經理竟然搶了我的總結PPT，這種在抖音上的段子，竟然發生在了我的身上。

上個月，由於部門主管外調，主管崗位出現了空缺，經過一系列的競聘，我最終升任我們部門的主管。

轉眼一個月過去，馬上要開月度例會了。由於我是第一次參加公司例會，所以我準備了好兩天，做了一份PPT，並且還把PPT發給經理，叫經理把關。

雖然我準備得很充分，可是，讓我意想不到的事情還是發生了。會議上，自上往下做匯報，到了我們經理的時候，經理打開了我的PPT，然後做完了匯報。這一下我瞬間就悶了，經理把我的PPT用了，我用甚麼呢？我還沒回過神，會務秘書就通知，該我做匯報了。我含糊了很久，也不敢直接得罪經理，想了一下才跟高層說，第一次參加月度會議，沒有準備。

之後就是高層一番責備，在極度難受中結束了這次例會。走出會議室，我去問經理，要用我的PPT，怎麼不提前跟我說一聲，我好另做準備，這次搞得這麼尷尬。

沒想到經理來了一句：「這還需要我交代，你的工作不歸我負責麼？以後每個月的月報，記得準時發我！」

事後，技術部經理跟我聊起這個事情，告訴我，可能之前我沒到主管級，沒跟我們經理接觸過，這個人出了名的愛搶員工功勞，讓我以後多個心眼。

我覺得很對，是得多個心眼，不然以後被他坑死了。

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轉眼又到了月底，經理還發訊息給我，叫我別忘了把總結發給他。當然，總結做好了之後我發給了他。在發給他之前，我給這個文件加了一個腳本程序，第一次打開完全正常，第二次打開的時候就需要密碼。當天開會的時候，我把自己做的PPT給了副主管，藉口有事請假了。我做好了準備，不參加會議，他打電話也不接，讓他好好在各位高層面前出出洋相。

結果，到了例會的時候，經理雙擊文件之後，跳出了輸入密碼的界面。經理一下子蒙圈了，高層也等不及了，對經理說，這個習慣很好，公司資料以後都加密，不過我們現在開會，趕緊輸一下密碼。經理一下犯愣了，因為他根本不知道密碼是多少。之後聽說，經理最後實在是沒轍了，才對高層攤牌，表示總結PPT不是自己做的，甚至連之前的PPT不是自己做的都承認了。

我知道，我的第一步成功了，我想要的就是這個效果，讓他不要再打開PPT，直接在例會上出洋相。不過，這件事情肯定不會這麼結束，我這次挑釁意味着正式跟他開戰。

果不其然，第二天一上班他就來質問我，我只是表示，為了把PPT做得更好，特意在網上買了個模板，模板本身帶密碼，我也不知道怎麼刪除，也怪我粗心，忘了把密碼告訴他。

我的解釋，讓他無法反駁，但是，之後的一個月他各種給我穿小鞋。月底的時候，他又給我發訊息，叫把PPT做好給他，這次別耍甚麼花招。

這次，我沒耍任何花招，直接拒絕了他。他因此惱羞成怒，最後還以決絕執行上級指令為由要開除我。我也沒有屈服，兩個人一直鬧到了高層那裏。高層問我不執行公司哪項決定，經理倒是半天說不出話，當然，他總不可能跟高層說，我不幫他做PPT。倒是我，把事實告訴了高層。

最終，這個事情以經理被公司勸退告終。

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