下屬太強勢比主管「更像主管」？事主不懂招架　網民獻計及早提防

對於職場新人來說，如果個性過於強硬，可能會造成其他同事的不滿。一名女網友發文求助，公司一名新人雖學習很快，但態度和氣場過於強硬，讓她感覺非常難受，於是求助網友：「搞得好像她才是我的上司一樣，廣求各位的智慧，提點提點」。



一名女網友發文求助，公司一名新人雖學習很快，但態度和氣場過於強硬，讓她感覺非常難受。（Canva）

一名女網友在Dcard發文，表示他們的公司很小，主要員工含老闆人數也不超過5位，所以在今年年初她也就順利的升為主管職並且管理新人。入職的新人是個很聰明能幹的人，在學習上吸收速度很快，也能夠舉一反三，所以跟新人同事在交接以及相處上，一切都很順利，事主身為主管很照顧她，當她有參與的專案或活動達到KPI時，會運用職責幫她向公司爭取一些獎勵，也會在會議上特別稱讚她。

但事主表示，也許是自己本身個性比較隨和的關係，新人偶爾會有一些強硬的態度跟氣場，讓事主無法招架或是得採取更強硬的方式回應，有時候也會覺得自己似乎反過來會被新人「叫唆」的感覺，甚至在老闆面前，新人會急着搶在事主開口前，先跟老闆回報事項。

事主透露，有時在公事上，可能理念不合又或是講的事件不同、或認知有落差時，新人總是會用強勢到不行的語氣加上提高音量來說話，事主坦言：「感受真的是差到不行，搞得好像她才是我的上司一樣」。

事主表示，這樣的狀況出現的越來越頻繁，她甚至很懷疑自己是不是沒有當主管的特質，因為自己身上沒有那樣強勢的氣場等等，因此詢問網友：「真的不知道要怎麼回應才是理想的，廣求各位的智慧，提點提點」。

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此文一出，不少網友勸事主要提防這種新人：

・「如果我遇到這種新人，我會開始堤防她，處事眉角少教她，減少讓她知道太多事情，小事讓她知道沒差，大事就私下找老闆報告，並適時提醒她，妳還是她的上司」

・「我覺得就提防她，年底績效公事公辦，不要被她的氣場影響到失去判斷她好壞的能力」



也有網友表示，新人態度很有問題：

・「新人剛進公司，最忌諱就是鋒芒太露，簡單的說就是新人態度上有問題，沒有主管會喜歡這種新人的，換作是妳，有個新人每天這樣對妳，妳還會甚麼事都教她嗎」

・「一個態度不正確的人，是做不好事的」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】