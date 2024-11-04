職場厚黑學｜慘被捧殺！同事讓出加薪機會　背後卻耍陰招孤立事主

撰文：聯合新聞網
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每個人都希望在一個和諧的職場裏工作，但難免會遇到一些勾心鬥角的事。近日有網友發文，表示有同事將加薪的機會讓給了自己，沒想到之後發生的事讓他備感壓力。

事主從沒想過「捧殺」會發生在自己身上，但現在同事不但擋住了他加薪的機會，還讓他在團隊中被孤立，讓他開始思考是不是該自己走人。（Canva）

事主在Dcard發文分享，表示主管本來想幫自己的同事加薪，那位同事確實很有實力，但沒想到他卻向主管建議幫自己加薪，還說事主「功勞更大」，更應該加薪。

當時事主還以為這個同事懂得分享功勞，而主管也採納了同事的建議，經過觀察，認為事主的表現確實不錯，漸漸開始考慮要先獎勵他。但事情並沒有這麼簡單。

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事主發現這個同事開始向其他人說他的壞話，說他工作能力其實不強，甚至裝作關心向主管反映他最近似乎「有點力不從心」，害他壓力超大。

這些行為也開始產生影響，同事開始疏遠他，似乎覺得他是團隊的負擔，主管的態度也有所改變，甚至有讓他離開團隊的風聲。

事主從沒想過「捧殺」會發生在自己身上，但現在同事的計劃已經產生了效果，不但擋住了他加薪的機會，還讓他在團隊中被孤立，讓他開始思考是不是該自己走人。

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文章引來大量網友留言，不少人認為同事一開始就是假客套：

．「他以為跟主管推薦你後，主管會覺得他好有大愛喔，應該要升起來才對，但事實跟他猜的不一樣，他就開始抓你毛病了」
．「同事客套說你功勞比較大，你卻理所當然地接受而沒有推辭，或是反客套一下對方功勞更大，所以才會被對方在心裡面記上一筆」
．「他只是客套說你功勞大，期待你反推回去給他，結果…」

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也有網友鼓勵事主，只要拿出實力就沒有問題：

．「你有被升官加薪，那你就該拿出相對應的實力給大家看」
．「一開始主管是觀察過你才決定調薪的」
．「你就繼續做你的事，沒必要理他，只要可在一定的可控範圍內，隨著時間過去，謠言會不攻自破」

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