搵工｜AI執CV已成趨勢！精選5大寫履歷神器　好用程度超越ChatGPT

隨着2024年畢業典禮結束，學生們求職的旺季到來，是否正在為寫履歷而苦惱呢？不妨試試讓AI為你完成履歷吧！無論是剛剛踏入職場的新鮮人，還是想換工作的上班族，AI履歷生產工具都能幫助你整理資料，完成一份吸引人資、主管的亮眼履歷。以下介紹5個免費AI生成履歷，客製化你的需求，提升錄取率！



1. Kickresume

Kickresume的一大特色是，它有「線上對話」的模式。KickResume的AI聊天機器人會根據你和Kickresume的對話內容，幫你自動生成一份履歷草稿，包括個人簡介、學歷、過去工作經驗與特殊技能等，都能幫你一次完成。

Kickresume也提供適合各種行業的履歷模板，可以幫你分析目標職位，再建議你適合的版型或客製化版型。Kickresume使用了OpenAI的GPT-4的技術，因此生產出的文字相當自然，能在履歷內保持一致的語氣。

2024 AI 履歷寫作推薦：Kickresume。（Kickresume截圖）

Kickresume



操作介面：英文

免費方案：有

升級價格：月繳19美元／季繳39美元／年繳84美元

網站：https://www.kickresume.com/



2. NovoResume

NovoResume的介面相當簡單容易上手，也提供許多模版來使用。你可以先選擇製作一個履歷的草稿，再使用NovoResume的「履歷優化」功能，來修改履歷至最佳版本。它的履歷優化功能會根據市場的職位需求，建議修改的方向與評分。

可惜的是，NovoResume的免費版本只提供單頁履歷製作，若是想製作一頁以上的履歷時，可以考慮升級付費版本，付費版本提供履歷製作至10頁，也多提供了依照履歷內容自動產生求職信。

2024 AI 履歷寫作推薦：NovoResume。（NovoResume截圖）

NovoResume



操作介面：英文

免費方案：有

升級價格：月繳19.99美元／季繳39.99美元／年繳99.99美元

網站：https://novoresume.com/



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3. MyPerfectResume

使用MyPerfectResume製作履歷時，在每一個步驟MyPerfectResume都會提供撰寫訣竅與修改建議，感覺就像有職涯教練一步步牽著你的手，帶你完成履歷，確保不會遺漏撰寫履歷時的每一步驟。MyPerfectResume提供一系列的模版，也有預先提供草稿來幫助撰寫，並幫忙標示重要技能與關鍵字，幫助你打造有個人特色的履歷。在製作履歷的過程中，中途想換版型的話，可以直接更換版型，不需要重頭開始製作。

若對版型部份位置不太滿意的話，MyPerfectResume也提供版型微調的功能。MyPerfectResume還備有履歷顧問團隊，希望獲得專業建議的求職者，都可以連絡MyPerfectResume的履歷顧問團隊諮詢。

2024 AI 履歷寫作推薦：MyPerfectResume。（MyPerfectResumee截圖）

MyPerfectResume



操作介面：英文、西班牙文、意大利文、德文

免費方案：有

升級價格：月繳5.95美元／年繳71.40美元

網站：https://www.myperfectresume.com/



4. Grammarly

Grammarly的寫作功能十分強大，非常適合用於撰寫求職信。它不只能檢查錯字、文法、提供同義詞替換，它還能評估文字所呈現的語氣，展現求職者的專業及熱情，使求職信更容易打動人心。對重視訊息溝通的職位與行業來說，Grammarly是你最佳的選擇。

除此之外，Grammarly還提供跨平台使用，桌面應用、手機版本或瀏覽器擴充，方便在多個設備上使用。若升級付費版本，Grammarly還提供抄襲比對≥不過，目前Grammarly只提供英文版本，因此只能用來製作英文履歷與求職信。

2024 AI 履歷寫作推薦：Grammarly。（Grammarly截圖）

Grammarly



操作介面：英文

免費方案：有

升級價格：Premium年繳144美元／Buiness年繳180美元

網站：https://www.grammarly.com/



5. Resume Genius

Resume Genius的使用介面簡單且直觀，非常適合第一次寫履歷且毫無頭緒的人。Resume Genius提供超過50個模板與數百個履歷範例，從一般企業的格式，到視覺化的設計圖表都有，幫助各行各業的求職者撰寫履歷。求職者可從已有的履歷範本挑選，再進行修改，最快15分鐘內可完成一份履歷。在撰寫履歷時，也可以向Resume Geniu的履歷專家尋求幫助，履歷專家會給出專業修改意見。不過，Resume Genius的免費版只能將履歷下載為文字檔。如果想將履歷下載為PDF或Word文件，需要付費升級，但相較於其他AI履歷軟體，Resume Genius提供14天試用期的優惠價格，與其他家軟體相當有競爭力。

2024 AI 履歷寫作推薦：Resume Genius（Resume Genius截圖）

Resume Genius



操作介面：英文

免費方案：有

升級價格：14天試用期2.95美元／95.4年繳美元

網站：https://resumegenius.com/



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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：2024AI履歷工具推薦》超越ChatGPT！5款免費AI神器，讓你面試電話接不完】