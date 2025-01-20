明知不適合也要硬撐3、4年？她28歲做過4份工被斥「穩定性不高」

如果還沒找到自己的目標和方向，可能會經常換工作。一名女網友發文詢問，她今年28歲已經換了4份工作，一直找不到合適的，因此請教網友：「大家都會硬撐3、4年以上嗎？常換工作真的不好嗎？」



為了未來搵工較順利，現在得委屈自己嗎？（按圖了解）



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一名女網友在Dcard發文，表示她今年28歲，出社會後已經換了4份工作，第一份做1年；第二份做1年10個月；第三份做2年4個月；第四份現職現在做9個月，因為她最近有點受不了主管，因此想在年前換工作。

事主表示，最近去面試的公司跟現職是類似產業，被面試官問為甚麼「一直換工作」，並覺得她穩定性不高。但事主認為「如果待得好好的，誰會想一直換？」，並在最後詢問網友：「如果遇到不適合的工作，大家都會硬撐3、4年以上嗎？常換工作真的不好嗎？」

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此文一出，不少過來人表示，年輕時沒找到方向一直換工作很正常：

・「我32歲前，每份最多1.5年，不同職能，但每次待遇都有成長，常換工作就當抓周找方向，找到再走就不是問題」

・「加油不要給自己太大壓力，大家的情況應該都差不多，找到適合自己的更重要」

・「好好的知道自己想要的是甚麼吧」



也有其他網友分享換工作的次數：

・「23歲，換了五份工作了，每天在台中踩地雷」

・「第一份，3年4個月；第二份，2年9個月，最近剛換第三份，轉職陣痛期」

・「我也28也換了五份工作欸」

・「我也是一直換工作，現在公司是第24份工作，最長待5年」



也有網友表示，面試官不用穩定性低的人是有理由的：

・「因為正常公司訓練人力也要花時間花錢，妳常常換工作，會讓面試官評估效益高不高啊」

・「我當面試官的時候，認真會思考到這個人的穩定性，不太希望底下的人做不到一兩年就走」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】