升職｜怎於同事間突圍跑出？他憑「3個觀念」由基層升到做總經理

進入職場後，你可能會發現這樣的狀況：明明擁有相似的學歷背景，有些人升遷像打電玩，一路破關斬將上去，有些人過了幾年仍原地踏步。



《講好你的故事》作者沈文才，一路從台灣星展銀行的外匯銷售員，做到前瑞士銀行投資銀行部董事總經理。他透過職涯經驗指出，會有這樣的差異，除了工作態度，還有是否做出額外行動，為自己提升職場附加價值，做法如下：

3個觀念，有助打工仔獲取晉升機會：（按圖了解）



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1. 把公司當成客戶

當我們以員工的視角看待自己，容易陷入「只需把本分做好」的思維。不如換個角度，把公司當成你的客戶，你的能力是一項服務。為了培養雙方的長期關係，你會願意做更多有益於對方的事。

例如，公司需要有人擔任課程講師，多出的工作可能讓大家急着推託，但為了服務客戶，你會主動爭取。當你能做出更多貢獻，也展現了你與其他人的不同之處。此外，把公司當成客戶，也會讓你更願意花錢投資自己，而不是等到公司提供資源。讓你的能力升級，也就創造與別人不同的價值。

2. 培養獨特專長

就像同類型的餐廳都有類似的基本菜色，你與同事也擁有相似的技能。但如果你能培養其他人沒有的專長，就像餐廳多了一道招牌菜，凸顯你的獨特價值。

沈文才在星展銀行做外匯工作時，同事們都有很好的外匯知識，但他大學唸的是工程，具備撰寫程式的能力。他藉此協助優化公司外匯交換的流程，給主管留下深刻印象，後來推動流程自動化時，就找上他幫忙。

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3. 累積人脈存摺

沈文才在第一份工作後，就不曾從求職網站找到工作，都由他人介紹而來，證明人脈的重要性。想培養人際關係，他建議可以定期舉辦聚會。起初從同事聚餐開始，再邀請其他部門同事、不同背景的朋友加入。

當你能做人際的樞紐，擴大交際圈，也能為你帶來更多機會。例如，將背景互補的人湊在一起，像你知道有同事對經營社群媒體有興趣，可以把從事社群行銷產業的朋友介紹給他，創造互相學習進步的社群，對方也可能把你介紹給其他人，讓人脈持續拓展。

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