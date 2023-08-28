見工｜不滿被嘲學歷低 求職者狠話反擊 面試官嬲到即刻叫他離開
撰文：聯合新聞網
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面試是讓求職者與公司互相檢視對方的機會，有網民在Dcard上表示，自己曾聽說某位上司在面試時，挖苦對方的學歷，卻反被面試者串。這則故事也讓事主好奇，大家面對面試官的尖言冷語是否會立刻反擊。
見工面試時遇着無理的批評，你也會否還擊呢？（按圖了解）
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事主分享，自己曾聽說有人去面試時，被面試的上司嫌棄學歷不太優秀，屬於後段班。對方在聽到上司的挖苦後，也立即反擊回應「所以我來面試後段班的公司。」讓上司當下惱羞成怒，請面試者離開。事主也好奇，若遇到不禮貌的面試官，大家是否真的會反擊。
貼文底下，許多網民認為面試者與主管應互相尊重，並分享過去面試經驗：
．「面試是互相的，又不是上對下，你當然也可以嘴回去」
．「面試是互相的啊，履歷都寫這麼清楚了還發面試，發了又串一堆不就是想壓薪水，這種不嘴回去真的對不起他的挑釁，忍一時越想越氣幹嘛忍？」
．「面試到一間公司，問我期望薪資多少，我說一個月70k，他說我們不是給不起，是你的能力沒有到，我們只能給你55k，我就回他，那你應該找大學生」
也有人建議若想結束話題，可以將話題引導至薪資待遇方面：
．「聽到不喜歡聽的話，自動離開不就職就好了，你如果回嗆…，那證明你的等級跟他是一樣的！」
．「逞一時口舌之快沒甚麼意義，若是我會將話題引導到薪資待遇範圍，就有很大機率結束談話了」
另外還有網民分享自己媽媽身為面試官的經驗，強調通常面試官會讓面試者進入面試階段，就代表是願意給對方機會，而非想刻意羞辱對方。
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