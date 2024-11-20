Appraisal｜讚美比毒舌好！8大原因老細評價下屬時應「讚多過彈」

職場中，不時都會出現下屬因為不滿上司在工作評核報告中的差評而產生磨擦的事件。

半宅職薯認為，給予下屬的評核報告應盡量以讚美說話取代批評說話。今天就和大家分享，八個應該給予下屬優良評核報告的原因。



職場中，不時都會出現下屬因為不滿上司在工作評核報告中的差評而產生磨擦的事件。（Canva）

下屬會更支持你

讚美下屬，等於認同和支持下屬。你支持別人，別人才會支持你，所以在評核報告中讚美下屬，會令下屬對你支持度加大。

正面強化

批評下屬，他只會知道不應該做甚麼，卻不知道應該做甚麼。讚美下屬其實是一種正面行為強化的過程，下屬知道甚麼事情會得到讚賞，自然會加強重複那些工作。

優良報告比較易寫

你在工作評核報告中讚錯了下屬，下屬一定不會有意見；但如果你批評錯呢？下屬一定會大力反擊，招來磨擦。

省時省力

要是你給的是優良工作評級，下屬大概不會介意他的報告和別人的報告差不多。這樣對於上司來說既省時又省力。

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下屬必定同意

給下屬在評核報告上簽名的時候，下屬必會立即簽名，不用花唇舌解釋。

他日好相見

職場中不時會出現下屬爬頭成為上司的情況。今天你給他恩惠，他日這下屬即使成為你的上司，也定必投桃報李，對你多多關照。

團隊士氣更高

當你營造了一個讚美的環境，下屬自然心情好，士氣高，最後大老細自然會欣賞你的領導才能。

曲線讚美自己

下屬表現好，即是自己教得好，等於曲線讚美自己。如果把每個下屬都寫得很差的話，那麼又如何向大老細解釋自己一直都不能教好下屬呢？

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結語

看到這裏你可能會問：「人人都給優良評價，那麼會不會對真正表現好的人不公平？」

其實表現普通的人你可以給優良評價，表現突出的人，你可以給超級優異評價。讚美是無上限的，分別只是小讚和大讚而已。

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