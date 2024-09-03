效率高竟惹上司不滿！事主不解自己錯在哪裏　網民點出問題所在

在職場中，每個人都有自己的工作節奏，公司的風格也是新進員工要習慣的。一名女網友發文抱怨，表示自己想把手上東西盡快做完，工作節奏非常快，卻被主管說太快了，還吵了起來，讓她不禁抱怨：「我不是做錯甚麼事情，但被主管這樣罵」。



在職場中，每個人都有自己的工作節奏，公司的風格也是新進員工要習慣的。（Canva）

一名女網友在Dcard發文，表示自己第一次遇到工作節奏非常「慢」的公司，同事風格都很隨意，喜歡把工作拖到很久，事主之前待過銀行，節奏非常快，因此進入這種公司其實有點不習慣，近日她只是想把手上的東西處理掉，卻被主管說這樣太「快」了，還因此小小吵了起來。

事主抱怨，她看清了這家公司的風格不是她想要的，雖然有其他可以學習的地方，但在一個公司成為最積極的人，拖着大家趕快把事情做完讓事主直言「好累」，薪水也很低，她不解為何要管那麼多。

她坦言其實有想跟大家一樣慢慢做事情，讓自己輕鬆點，但「好像這種心態對學習成長不好」，並表示被主管這樣說讓她蠻驚訝的：「不是做錯甚麼事情，但被主管這樣罵了…」。

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此文一出，不少網友勸事主要「入境隨俗」，適應每個公司的文化：

.「錢到位，就跟隨文化。能待下來的永遠不是有能力的，是可以隨波逐流的」

.「是真的在拖，還是其實他們是有步驟的，感覺妳都還沒搞懂公司在意的點，就跟小主管吵架」

.「反過來想慢的原因是甚麼？有些工作是故意分階段慢慢做，快沒有加分，錯會出事。那就看公司重視甚麼」



也有網友猜測，工作太快會影響公司平衡：

.「因為妳會害公司發現原來大家做事都沒效率，你的主管也會因為你很快要變快，自然大家、主管會對妳不滿」

.「因為妳一快，破壞原本平衡，大家會顯得工作太慢沒有效率，自然妳快就顯得很討厭，主管當然要把妳壓回去跟大家速度一樣，不然很可能要加速的就是他們」

.「就如上面的所說，別人沒有必要跟著妳的節奏速度，畢竟妳也不是主管，不是妳在帶團隊」



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