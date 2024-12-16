升職冇你份？未必是能力不足「太謙虛、太健談」3件事或阻你上位

職場上如何脫穎而出，爭取到更好的發展機會？《商業內幕》（Business Insider）指出，工作者除了想辦法提升工作效率、不斷學習，找到創新的方法之外，在工作場合中，有 3 件事千萬別做，免得影響職涯發展！



總是錯失升職機會，或是因為你犯了以下3個錯而不自知：（按圖了解）



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1. 不要過度分享，拿捏與同事的邊界感

很多人信奉「上班好同事，下班不認識」的原則，這不代表跟同事不能當朋友、閒話家常，而是要注意在工作中的「邊界感」。

資深人資上司瓦萊麗・羅德里格（Valerie Rodriguez）表示，上班族每天在辦公室和同事相處至少8小時，即使遠距工作，聯繫也很頻繁，很容易分享工作以外的日常瑣事，「但是要記住，同事不是你的朋友。」她強調，即使同事之間相處融洽，彼此沒有惡意，過度分享在職場上仍是弊大於利。

《快速企業》（Fast Company）也指出，在工作中擁有友誼固然有許多好處，例如員工效率更高、提升對職場的滿意度，有同事的支持、互吐苦水能減輕工作壓力。但其實在職場上，只需要有一、兩個交情不錯的朋友就夠了，不需要跟每個人都當朋友，必須保有工作和私人生活的清楚界線。

為甚麼？因為界線模糊可能過度流通私人資訊，容易在別人心中形成某些固定印象，反而不利於自己的職場應對。羅德里格以自己的經驗為例，有一次她在跟同事聊到最近自己的車子故障，原本只是單純閒聊，沒想到幾個月後，公司有項任務需要開車到不同的地方，經理卻表示，聽說羅德里格的車子有問題，不想造成她的麻煩，於是把這份工作交給其他人處理。「我沒有得到這個工作機會，真的很沮喪，讓我了解到不應該跟同事講太多私事，等於給別人機會替我做決定。」

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2. 不要太謙虛，適時展現自己

其次，10 年的人資工作經驗，讓羅德里格發現，職場上成功的人往往會直接地談論自己的成功經驗，而太過謙虛的人，不僅會避談自己的成就，遇到誤會時，甚至不會替自己辯護，相信「清者自清」。

她不贊成這樣的行為，「我不是說每個人都應該驕傲自大，在職場上當一個混蛋，但你應該善良有同理心，同時懂得捍衛自己。」《你的善良必須有點鋒芒》也提到，如果習慣沉默、習慣委屈自己，就會離想要的生活越來越遠。因此，屬於自己的，就要積極爭取。

如同羅德里格觀察，太謙虛、不懂表現自我的人，很容易錯過升遷機會，甚至淡出舞台。她說：「我以前也相信讓工作表現證明一切，無須多說甚麼。但我現在認為，如果連你自己都不站出來替自己爭取機會，那其他人更不會這樣做。」

事實上，不只是一般工作者，上司如果謙虛過頭，也可能會被認為是優柔寡斷，缺乏領導力。《哈佛商業評論》（Harvard Business Review）指出，過度謙虛的領導者做決定時，會先詢問團隊每個成員的意見，雖然立意良善，想讓決策過程更民主，但很容易被誤解是不願意表達立場，或是做不了決定。因此，最好能建立決策機制，同時做到徵詢團隊意見，以及明確的決策時間點。

當團隊表現優秀，受到老闆讚賞，上司更不能在這時候謙虛，例如說：「沒甚麼，這是我們應該做的。」要懂得接受表揚，彰顯團隊貢獻，才能幫助自己和團隊成員在公司提升影響力和升遷機會。

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3. 參加公司聚會不要待太久，飲酒之餘也要保持清醒

羅德里格表示，人資部門的工作之一就是舉辦公司活動，而且必須最早到場佈置、最晚離開，這讓她有很多觀察同事的機會。她發現，在公司聚會活動待太久不是好事，因為這些活動通常會喝點小酒，在酒精的催化下，即使沒有喝醉，也容易出現跟平常不同的舉動。可以想見，第二天進到辦公室，八卦謠言滿天飛，對職涯發展一點幫助也沒有。

「安全起見，我建議公司的聚會待一、兩個小時就好。」她認為在活動聚會露個臉，跟同事聊個幾句無傷大雅，但待太久又拿捏不好分際，終究不是好事。

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