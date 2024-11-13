升職｜能力普通卻可做上司？講到團隊管理　老細多從「這點」考慮

大家可能留意到一個現象：那些獲得內部升遷的同事，工作能力未必一定是最高，但他們不是同事心中喜歡的人，就是老細心中喜歡的人。

今天半宅職薯就和大家解釋這個現象。



那些獲得內部升遷的同事，工作能力未必一定是最高，但他們不是同事心中喜歡的人，就是老細心中喜歡的人。（Canva）

為何不一定升個人能力最高的人？

大家可能會問：升職不是應該升最有工作能力的人嗎？

要了解這個問題，首先要代入老細角度去想：上司的功能是甚麼？

作為一位上司，個人能力當然重要，但能夠提升整個團隊的能力更加重要。

一位員工個人能力高，但如果和其他同事溝通不良，他最多只能埋頭埋腦的做自己手上工作。

但如果有一位員工能夠凝聚整個團隊，提升整體士氣和理順工作流程，那麼他的貢獻便遠超過一雙手，達到一加一大於二的效果。這道理很容易理解。

同事心中喜歡的人

開明的老細，都會選擇同事喜歡的人升職。因為他能夠做到上述一加一大於二的效果。而代入老細角度，他也需要向其他所有員工交代：要是升了一位大家都不喜歡的人，員工便會認為這位老細昏庸無能，不懂用人。

說到這裏，我想提一提正在拼搏上位同事的軟肋。這類同事為了在同事之間得到好的名聲，所以對於其他同事的求助通常是來者不拒。於是，有些懶惰的同事就看中他的弱點，大量地把工作推卸給他。這位拼搏的同事有苦自己知。

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老細心中喜歡的人

你一定會認為這樣做的老細是一個昏君，自己人主義。但其實未必是這樣。

如果有一個團隊工作風氣差到一個點，需要大力整頓的話，老細便會選擇聽教聽話的人給他升職，指令他去整頓團隊。

而事實上，有些上司確實不知道自己位置，以為他自己就是下屬一份子，於是每事站在下屬的立場，代表下屬們向老細爭取更少工作量，更好的待遇。老細心中自然不爽。

而這類上司卻不知道，當他在為下屬爭取福利的時候，其他下屬會讚他好人；但當他超越老細底線而被開除的時候，大家卻會笑他蠢。

中層上司猶如膠水

其實中層上司的功能就好像膠水一樣，把不同形狀的下屬黏合起來，造成不同形態的模型。

中層上司其實就是公司中最無性格的一群。他必須在老細與下屬之間的狹縫中偷生，有時要狐假虎威，有時要面面俱圓，適應力小一點也難以生存。

結語

其實老細選哪些人升職，很視乎團隊本身的風氣和生產力。要是團隊本身自發性高，老細便會選一個能夠更加發揮團隊潛力的人去領導；要是團隊風氣懶散，老細便會選一個聽話又作風強硬，更加能夠摺起衣袖去取代任何一位下屬的人，作為他們的新上司。

老細其實就是下屬的一面鏡，事情就是這樣簡單。

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