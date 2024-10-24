同事工作一錯再錯　該忍還是爆？「這說法」直接了當對方不抗拒

上次你提醒同事簡報內容做錯了，這次他又犯一樣的錯誤，此時你會不耐煩地指出問題，還是好聲好氣地說明？希望提高溝通效率、帶來正向結果，《正面溝通練習課》作者金炫廷推薦「正面溝通法」，是一種不以負面態度，採正向積極的對話方式，能打造溫暖氛圍，讓對方感受到你的好意。



「正面溝通法」，是一種不以負面態度，採正向積極的對話方式，能打造溫暖氛圍，讓對方感受到你的好意。（Canva）

美國楊百翰大學（Brigham Young University）曾做過實驗，將學生分成 2 組，一組在表現好時會受到讚美，另一組則不會有獎勵。結果發現，在隨後的表現，受讚美組的專注力提升 30%，顯示正向溝通能帶來好的影響。當你下次想溝通時，嘗試以下方法。

1. 適時附和及重複

不時在對談加入附和，除了暗示對方你有在對話上，也能營造親切感，可以從延長簡短的回覆開始，包含放慢速度以及增加字詞。例如「是」、「沒錯」，改成「是～」、「原來是這樣啊！」。

再來，適度重複對方的話，並多加一點追問，會鼓勵他越說越多。比如他說：「我最近心情不太好」，你可以回覆：

你心情為甚麼不太好呢？

2. 以第一人稱敘事

當我們用第二人稱說話時，聽起來較有攻擊性，就像「『你』怎麼這樣？」、「誰叫『你』這麼做的？」。因此說話時，視情況把主詞改成「我」，會讓對方更容易聽進去。

例如，你正在進行重要通話，同事卻在旁大聲聊天，要是你說：「你們太吵了吧！」容易讓場面尷尬，但換成：

我正在講一通重要的電話，可以小聲點嗎？

這相較前一句柔和，氣氛也比較緩和。

3. 先建議後誇獎

美國心理學家艾略特．亞隆森（Elliot Aronson）和達爾文．林德（Darwyn Linder）做過一個實驗，要求受試者依不同條件交談，結果「以負面評論開頭，稱讚結尾」的方式令人最有好感，甚至超越「對話中只有稱讚」的組別。因此給人意見時，先提出改進建議，再說一件對方表現好的事情。例如，同事簡報有待加強時，你可以說：

我覺得這份簡報還要修改，但資料很齊全，看得出你很認真在做。

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